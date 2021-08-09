طبيب زائر يجري عملية جراحية معقدة بمركز طبرق الطبي

أجرى استشاري الجراحة العامة بمركز بنغازي الطبي الزائر الاستاذ الدكتور محمد عزيز مفتاح، عملية معقدة لإحدى الحالات المرضية التي تتلقى العلاج بالمركز جرى خلالها استئصال القولون لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي أبوبكر إبراهيم لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن العملية الجراحية استغرقت قرابة الـ 7 ساعات، جرى خلالها استئصال كامل للقولون والمستقيم وإجراء كيس خارجي للحالة، مشيرا إلى أن المريضة كانت تعاني من أورام متعددة في القولون ما اضطر الطاقم المتابع للحالة إلى استئصاله.

وأضاف إبراهيم أن زيارة الاستاذ الدكتور محمد عزيز مفتاح إلى مركز طبرق الطبي جاءت تلبية لدعوة وجهها مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي لإجراء عمليات جراحية معقدة، منوها إلى أن الطبيب الزائر عبر عن سعادته لزيارة مركز طبرق الطبي لإجراء بعض العمليات في إطار التعاون المستمر بين مركزي طبرق وبنغازي الطبيين في كافة المجالات.

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