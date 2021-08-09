وزارة الصحة: نتواصل مع طوارئ بني وليد لتوفير كافة احتياجات مركز العزل

قال مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة سامي الشعافي، إن “وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على تواصل دائم مع الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد من أجل توفير كافة الاحتياجات لمركز الفلترة والعزل ببلدية بني وليد”.

الشعافي، وفي تصريح نشره حساب المكتب الاعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، على فيسبوك، أضاف: أن “موضوع تزويد البلديات بالاكسجين مستمر بشكل يومي ولكن زيادة الطلب على مادة الأكسجين من مراكز العزل جعلت التزويد بطئ وهناك ضغط على مصانع الأكسجين الطبي”.

وتابع؛ أنه “تم تزويد مركز العزل بمدينة بني وليد اليوم بمادة الأكسجين الطبي وتم تزويد مركز الفلترة بالخدمات الصحية بني وليد من أجل ضمان الإستمرار في تقديم الخدمة الطبية للمصابين بفيروس كورونا”.

وجاء التصريح من خلال اللقاء برئيس لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد الأستاذ هشام بن زغبان بمركز الأكسجين بوادي الربيع مساء اليوم بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة الأستاذ فوزي اونيس لضمان تزويد مدينة بني وليد بالاكسجين الطبي.

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