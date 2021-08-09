النهر الصناعي: إزالة وصلات المياه غير الشرعية من الهيرة وحتى بني وليد

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، انتهاء أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية للمنطقة الممتدة من الهيرة وحتى مشارف الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وقال المشروع، في بيان مقتضب له اليوم الإثنين، إن المياه المنهوبة والمهدورة ستعود إلى مسارها الصحيح وبالتالي زيادة كميات المياه للمناطق الواقعة على المسار الأوسط بالمنظومة.

وكانت وزارة الداخلية، قد قالت في وقت سابق من اليوم، إنها أقفلت عددا من مجمعات المياه المخالفة التي تم توصيلها من مسارات نقل المياه من جهاز النهر الصناعي بمدينة ترهونة بطرق غير قانونية من قبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن ذلك من خلال الجولة الأمنية الموسعة التي قامت بها الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي اليوم الإثنين لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات الغير قانونية على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

