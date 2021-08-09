وحدتا توليد كهرباء وصلتا إلى المحطة الغازية غرب طرابلس وفي انتظار أخريتين

قال عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد الحكيم الفرجاني، إن الوحدتين اللتين وصلتا يوم أمس تتبعان لمشروع المحطة الغازية غرب طرابلس التي تم الاتفاق على تنفيذها في عام 2017.

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