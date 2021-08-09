«المنفي» يستخدم الطائرة الرئاسية في رحلة عائلية إلى اليونان

لا يدور حديث في الشارع الليبي في الآونة الأخيرة، إلا حول حياة البذخ التي يعيشها جميع المسئولين في الدولة بداية من بعض أعضاء مجلس النواب وصولًا لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي آثارت رحلته الأخيرة إلى عائلته في اليونان بطائرة الرئاسة، حالة من السخط، حيث اعتبر الكثير من المراقبين للمشهد الليبي أن تلك الظواهر دليلًا واقعيًا على عدم إحساس المسئولين في الدولة بأزمات المواطن الذي أصبح محاطًا بالأزمات من كل جانب.

وكان «المنفي» قد غادر قبل عدة أيام إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة لعائلته التي لا تزال مقيمة هناك، وخلال عودته استخدم الطائرة الرئاسية الحكومية لإنهاء هذه الزيارة العائلية وفقًا لما بينته بيانات موقع ” فلايت رادار “.

أثار ذلك الموقف حالة من الجدل، حول استغلال المنصب لأسباب شخصية، فلاتزال واقعة النائب سالم قنان ونجله، تتصدر حديث الليبيين وكذلك والمشري وفرح ابنه، ووليد اللافي والمتاجرة بمرض الطفل عبدالرحمن الطالب، وأفاد المراقبين للمشهد، أن ساعة الطيران بطائرة الرئاسة تكلف الدولة آلاف الدولارات، في وقت كان بإمكانه استخدام طائرة صغيرة خاصة لتوفير النفقات.