مواطن يتطوع بإزالة الرمال الزاحفة على طريق طبرق – أجدابيا

تطوع المواطن عز الدين إمساعد أهليل بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام الواصل بين مدينتي طبرق وأجدابيا بعد ورود شكوى من سائقي الشاحنات بشأن وجود كميات من الكثبان الرملية تغطي الطريق بشكل يعيق حركة سير المركبات.

وقال المواطن عزالدين إمساعد أهليل لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن يقوم بين الحين والآخر بتنظيف الطريق الرابط بين طبرق وأجدابيا بشكل متواصل متبرعا بهذا العمل الإنساني على حسابه الخاص وبجميع آلياته.

– سائقو النقل الثقيل يطالبون بإزالة الرمال الزاحفة على طريق طبرق – أجدابيا

وأضاف المصدر أن هناك شكاوى مستمرة من سائقي الشاحنات الذين يقصدون الطريق بسبب تكدس الكثبان الرملية على الطريق البالغ طوله نحو 400 كلم بكميات كبيرة تعيق حركة سير السيارات والشاحنات.

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