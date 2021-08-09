موجة حرّ شديدة تضرب بعض جيران ليبيا

يُتوقع أن تضرب موجة حَر قوية وتُسجل درجات الحرارة قيماً قياسية في شمالي تونس والجزائر، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وبحسب موقع رؤية فإنه من المتوقع أن تُلامس الحرارة الـ 50 درجة مئوية، تقرير المناخ الجديد الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ “IPCC”، توقع أن التغيرات المناخية ستزداد في العقود القادمة في جميع المناطق، وستكون هناك موجات حرارة متزايدة ومواسم دافئة أطول ومواسم برد أقصر، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط هطول الأمطار التي تؤدي إلى الفيضانات أو الجفاف.

الحرارة الشديدة التي سُجلت في صيف 2021 تحمل جميع السمات المميزة لتغير المناخ بفعل الإنسان، حيث سجلت في عدد من بقاع الأرض درجات حارة عالية لامست الـ50 درجة مئوية، وكنتيجة طبيعية لارتفاع الحرارة سجلت عدة حرائق غابات كان آخرها الحرائق التي شهدتها غابات تركيا واليونان.

الجدير بالذكر، أن ليبيا سجلت خلال شهر يونيو الماضي درجات حرارة قياسية لم تُسجل منذ عقود.

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