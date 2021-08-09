«العقوري»: تضحيات الجيش الليبي ستظل دائما منارة للأجيال وفخرًا وطنيًا لا ينسى

أشاد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بعراقة الجيش الليبي، كونه تأسس حتى قبل استقلال البلاد وكان دوره إلى جانب الحلفاء داعما كبيرا للحراك السياسي من أجل استقلال ليبيا.

وهنأ العقوري، في بيان له مساء اليوم الإثنين، الشعب الليبي بالذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي في أبي رواش بالكيلو 9 قرب من القاهرة بجمهورية مصر في 9 أغسطس 1940م، وذلك لخوض الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات دول الحلفاء من أجل طرد الاحتلال الإيطالي الفاشي من ليبيا .

واستذكر العقوري، في هذا اليوم، تضحيات ونضال الأجداد، أفراد الجيش الليبي وقادتهم الذين سطروا تاريخا مشرفا ونجحوا في تأسيس قوات نظامية في المنفى رغم جميع التحديات وانعدام الإمكانيات وواجهوا القوات الفاشية والنازية بكل شجاعة، سلاحهم الوحيد إيمانهم بعدالة قضيتهم ورغبتهم في تخليص وطنهم من براثن الاحتلال، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل دائما منارة للأجيال وفخرًا وطنيًا لاينسى على مر السنوات .

وهنأ الدول الصديقة التي ساعدت في تأسيس الجيش الليبي، مجددا عمق العلاقات التاريخية معها ، مؤكدا أهمية العلاقات مع جمهورية مصر العربية التي كانت دائما سندًا للشعب الليبي.

وأضاف أن هناك كثير من الدروس المستفادة من تلك الفترة وأن الزعماء الليبيين في ذلك الوقت أظهروا نضجًا سياسيًا وحرصًا على تجاوز خلافاتهم من أجل تحرير بلادهم .

وعبر العقوري، عن أسفه لعدم اهتمام الجهات الرسمية بإحياء هذه الذكرى الوطنية العظيمة التي كان لها الدور الأبرز في استقلال ليبيا، مشددا على ضرورة الاحتفال بهذه الرموز التاريخية التي تعبر عن النضال الوطني وتجمع كل الليبيين في هوية واحدة جامعة.