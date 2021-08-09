ما عجزتْ عنه الحكومة تقوم به فرقة هون للعمل التطوعي

منذ ثلاث سنوات وبسواعد مفتولة، يتعاون رجال فرقة العمل التطوعي بهون على صيانة العديد من الطرق المتهالكة داخل المدينة، في ظل تخاذل الجهات المسؤولة عن إنشاء وصيانة الطرق، والعجز عن توفير الخدمات الضرورية لمواطني المدينة.

شباب الفرقة على موعد جديد لصيانة مفترق الطرق المؤدي إلى وسط المدينة، والمحاذي للمجمع الإداري في مظهر، يؤكد على أن العمل التطوعي أصبح هو الجهة الرئيسية والفعالة بالرغم من ندرة الأموال وقلة الإمكانيات.

وهو أيضاً الجهة التي يُعوّل عليها المواطن البسيط، في ظل غيابٍ شبه تام للحكومة ومؤسساتها. هذا وقامت فرقة العمل التطوعي في مدينة هون بصيانة الطرقات والشوارع، وتهيئة وتعديل المطبات بالمواصفات القياسية، وإنارة الطرقات والحدائق العامة والميادين.

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