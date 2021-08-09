ديوان المحاسبة طرابلس يقوم بحملة تطعيم ضد فايروس كورونا بمركز المدينة الرياضية

قام مدير مكتب الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة والفريق المصاحب له اليوم الإثنين بزيارة إلى مركز التطعيم بالقاعة الكبرى بالمدينة الرياضية لتقييم الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق حملة التطعيم ضد الجائحة والتي تمر بمراحلها الأخيرة.
كما تم تجهيز 64 غرفة بينما سيكون مخصصا منها 32 غرفة للرجال ومثلها للنساء، بالإضافة إلى غرف مخصصة بالكشف على المشتبه بإصابتهم من خلال الكشف الإلكتروني للحرارة من خلال كاميرات مراقبة وأيضاً غرف لتحاليل pcr.
حيث سيتمكن هذا المركز من منح 64 مواطناً التطعيمة في وقت واحد وبغرف منفصلة، مع إعداد قاعدة بيانات لمتلقي الجرعات ، وكذلك يعمل المركز بأطقم طبية تبلغ 150 عنصراً تم تدريبهم علي تقديم الخدمة للمواطنين بالسرعة الممكنة وبالجودة المطلوبة .
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