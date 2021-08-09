ليبيا الان

«قزيط»: لا يوجد أحد داخل مراكز السلطة يريد الوصول إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إنه يعتقد أنه لا يوجد أحد داخل مراكز السلطة والنفود، يعمل بشكل حقيقي للوصول إلى انتخابات ديسمبر المقبل.

وأضاف قزيط، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، اليوم الإثنين، أوضح أن كل تصريحات هذه الأطراف المؤيدة للانتخابات لا تتجاوز كونها مجرد “قنابل دخان” تخفي مواقعهم ومراكزهم الحقيقية على الخارطة السياسية.

وأضاف قزيط، أن كل منهم يحاول عرقلة الوصول للانتخابات، وتعليق الفشل في الوصول إلى هذا الاستحقاق الأهم بالنسبة للشعب على الليبي على جانب الخصوم.

وأشار قزيط، إلى أن الأطراف الدولية لم تقدم إلا التصريحات الجوفاء الخالية من المعنى، دون ممارسة أي ضغط جديّ وفعال على الأطراف التي وصفها بـ”المتنمرة”.

الوسوم

«قزيط» الانتخابات الوصول داخل داخل مراكز السلطة مراكز السلطة وجود

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك