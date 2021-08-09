«قزيط»: لا يوجد أحد داخل مراكز السلطة يريد الوصول إلى الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إنه يعتقد أنه لا يوجد أحد داخل مراكز السلطة والنفود، يعمل بشكل حقيقي للوصول إلى انتخابات ديسمبر المقبل.

وأضاف قزيط، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، اليوم الإثنين، أوضح أن كل تصريحات هذه الأطراف المؤيدة للانتخابات لا تتجاوز كونها مجرد “قنابل دخان” تخفي مواقعهم ومراكزهم الحقيقية على الخارطة السياسية.

وأضاف قزيط، أن كل منهم يحاول عرقلة الوصول للانتخابات، وتعليق الفشل في الوصول إلى هذا الاستحقاق الأهم بالنسبة للشعب على الليبي على جانب الخصوم.

وأشار قزيط، إلى أن الأطراف الدولية لم تقدم إلا التصريحات الجوفاء الخالية من المعنى، دون ممارسة أي ضغط جديّ وفعال على الأطراف التي وصفها بـ”المتنمرة”.