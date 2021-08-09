قائد عملية إيريني ينتقد ضعف التنسيق الدفاعي في أوروبا

انتقد قائد عملية إيريني الأدميرال فابيو أجوستيني، ضعف التنسيق الدفاعي والأمني المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أجوستيني في مقابلة مع موقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية، أن عملية إيريني الدفاعية تعتمد في تسليحها على طائرات بدون طيار ذات منشأ أمريكي وإسرائيلي، مشيرا إلى حاجة العملية لخدمات الأقمار الصناعية التي توفر تحليلاً قيّماً للصور والمعلومات الاستخبارية للصور، مشيراً إلى ضرورة ابتعاد أوربا عن النزعات الوطنية لصالح الرؤية الدفاعية المشتركة، حيث يُنفق دول الاتحاد 27 حوالي 230 مليار يورو على 180 نظام تسلّح، مقارنة بـ 30 ملياراً في الولايات المتحدة، وهي ميزانية كبيرة يُمكن تجنبها في حالة التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ توجيهية سياسية عسكرية واضحة، لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الدول الأعضاء مع تجنب التجزئة.

أجوستيني دعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التعاون مع الشركات الناشئة الأوروبية، حيث يُسهم التفوق التكنولوجي بمنح أوروبا مزايا جيوسياسية وعسكرية جيدة، مُعبراً عن التفاؤل في ظل وجود المبادرات الأوروبية الواعدة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على تطوير البوصلة الاستراتيجية التي سينبثق عنها المستوى الأوروبي الجديد للطموح. وتطوير القدرات، موضحاً أنه عبر صندوق الدفاع الأوروبي ومبادرات أخرى أصبح لدى الاتحاد خطط تمويل جديدة لدعم التطوير المشترك للأصول الحديثة للقوات المسلحة، وعمليات الاتحاد الأوروبي مثل عملية إيريني.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أَطلق عملية إيريني في مارس 2020، لمراقبة الحظر الدولي على الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرارات الأمم المتحدة.

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