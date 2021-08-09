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«الترجمان»: المشير حفتر رفض تسليم الجيش إلا لرئيس منتخب من الشعب

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحلل السياسي  الدكتور خالد الترجمان، إن ترقيات الجيش الليبي جاءت في الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، وتكريما للقيادات التي ساهمت في محاربة الإرهاب خلال الفترة الماضية.

وأضاف الترجمان، خلال تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24” أن التغيرات جاءت لتشكل دفعة جديدة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها شكلت القول الفصل في محاولات ابتزاز الجيش من بعض السلطات التي تضغط عليها المليشيات في طرابلس.

ولفت إلى أن القائد العام المشير حفتر أرسل رسالة واضحة للجميع، أن الجيش لن يكون إلا تحت أمر سلطة منتخبة من الشعب، مؤكدًا وقوف الشعب الليبي مع جيشه ضد التواجد التركي والمرتزقة.

وبين أن المشير أكد وقوف الجيش خلف الشعب الليبي لحماية الانتخابات والوصول إليها، واستمراره في محاربة الإرهاب والمليشيات.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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