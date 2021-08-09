«الشاطر»: «حفتر» تحدى المجلس الرئاسي باعتباره ‎القائد الأعلى للجيش 

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، كلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، التي ألقاها اليوم الإثنين في الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، أمام مختلف أفرع وقيادات القوات المسلحة.

وزعم «الشاطر» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن المشير حفتر تحدى المجلس الرئاسي، قائلًا: “‏بعد تحديه للمجلس الرئاسي باعتباره ‎القائد الأعلى للجيش يصرح حفتر بأن جيشه لن يخضع لأي سلطة مدنية”، على حد قوله.

وواصل مزاعمه مضيفًا؛ “‎مجلس النواب الذي يستمد منه قرار التعيين لن يصدر عنه أي فعل جدير بتأكيد نواب الشعب على مدنية الدولة بإلغاء قرار تكليفه بالمنصب لأنه استعمله أداة لانقلاب”، بحسب ادعائه.

جدير بالذكر، أن المشير حفتر قال في كلمته، إن “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.

وتابع المشير، “رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذى وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها”.

واستطرد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، “على كل ليبي أن يفتخر بجيشه لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب”، متابعا، “أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام”.