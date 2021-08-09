بشير السويحلي: «حفتر» يرفض الخضوع لأي سلطة.. ولن نقبل بعد اليوم بأي تهديدات

زعم بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، أن المشير خليفة حفتر يرفض الخضوع لأي سلطة ويوجه ضربة أخرى للانتخابات.

وقال بشير السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حفتر في استعراض عسكري يرفض الخضوع لإي سلطة، ويوجه ضربة أخرى للانتخابات باستعراضه وتصريحاته اليوم، وإنشائه لمكتب سياسي تابع له برئاسة عبد الله الثني” على حد تعبيره.

وأضاف:” لن نقبل بعد اليوم بأي تهديدات، كما أننا نحن أيضا لن نقبل الآن بأي استحقاق انتخابي في ظل هذا المناخ ووجود هذا المتمرد وعصابته” على حد ادعائه.

جدير بالذكر، أن المشير حفتر قال في كلمته، إن “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.

وتابع المشير، “رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذى وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها”.

واستطرد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، “على كل ليبي أن يفتخر بجيشه لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب”، متابعا، “أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام”.