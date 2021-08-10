«الهنقاري»: خطاب حفتر إعلان تنصل من اتفاق برلين ومخرجات جنيف

هاجم محمد الهنقاري، الذي تستضيفه قنوات الإخوان المسلمين بوصفه «محللا سياسيا»، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وكلمته التي ألقاها الإثنين، في الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، أمام مختلف أفرع وقيادات القوات المسلحة.

وقال «الهنقاري»، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أن “خطاب المتمرد حفتر اليوم يعتبر إعلان التنصل من اتفاق برلين ومخرجات جنيف”، بحسب تعبيره.

زاعما أن “هذا يعني العودة إلى حالة الحرب والانقسام وإعلانه عن إنشاء إدارة سياسية يعني إعلان امتلاكه أدوات قيادة الدولة”، على حد قوله.

وختم تغرديته، قائلاً “ولكم في السراج تجربة سابقة مع هذا النوع النرجسي المغرور الذي يعشق الموت والدمار”، على حد وصفه.

جدير بالذكر، أن المشير حفتر قال في كلمته، إن “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.

وتابع المشير، “رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذي وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها”.

واستطرد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، “على كل ليبي أن يفتخر بجيشه لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب”، متابعا، “أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام”.