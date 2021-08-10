اللواء المحجوب: الجيش الليبي لم يخذل ليبيا وظل واقفا يرد الغارة بالغارة ضد القوى الغاشمة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، إن ذكرى تأسيس الجيش الليبي “يوم وطني صرف” يقف فيه كل الليبيين احتراما لجهود الآباء المؤسسين ويترحم على كل شهدائه.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن “هذه القوة كانت ستنطفئ بفعل الإرهابيين لكنها عادت بقوة بإرادة الليبيين الأحرار حيث وقف الشعب الذي قدم أبناءه لبناء هذه المؤسسة ولبوا نداء القائد العام المشير خليفة حفتر الذي قاد المعركة ضد الإرهابيين، لافتاً إلى أنه لولا هذه التضحيات لما وصلنا إلى التطلع إلى الانتخابات وإيقاف المشروع الإخواني في المنطقة”.

وأكد اللواء المحجوب أن “الجيش الليبي لم يخذل ليبيا ولا القضايا العربية يوما وظل واقفا يرد الغارة بالغارة ضد القوى الغاشمة الهادفة للسيطرة على البلد”.

وتابع أن مهام الجيش الليبي لا تنتهي إلا بتسلم الشعب الليبي زمام الأمور داخل نطاقه الجغرافي وهو مستمر في تتبع الإرهابيين في كافة المناطق وأهمها المنطقة الجنوبية لتأمين الأهالي وفرض القانون.

واختتم قائلا: “نشد على أيادي كافة الجنود والضباط وضباط الصف في الجيش الليبي وندعوهم إلى المزيد من العطاء من أجل مستقبل أمن وزاهر لأبناء شعبنا”.

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