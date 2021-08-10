المرعاش: القائد العام وجه رسائل قوية في مضمونها لمن يهمه الأمر

علق المحلل السياسي كمال المرعاش، على كلمة القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر التي ألقاها اليوم الإثنين في الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، أمام مختلف أفرع وقيادات القوات المسلحة.

المرعاش، وتصريح لموقع “العين الإخبارية”، قال: إن “ترقيات الجيش الليبي دورية، حيث اعتادت الجيوش النظامية والرسمية أن تكرم ضباطها بترقيهم وتمنحهم الأنواط والنياشين العسكرية، في أعياد تأسيسها، إما تقديرًا لجهودهم العسكرية الاستثنائية أو لاستحقاقهم هذه الرتب بحسب الأقدمية”.

وأضاف، أن المشير خليفة حفتر استمر في هذا التقليد العريق، مشيرا إلى أنه انتهز هذه المناسبة لتوجيه رسائل عدة إلى الشعب الليبي ودول العالم، مردفًًا خصوصًا وأن ليبيا لاتزال تعاني من الانقسام والتبعية، بل حتى عودة الاستعمار العسكري المباشر.

وتابع: إن “كانت الرسائل قوية في مضمونها، لمن يهمه الأمر.. وضح فيها أن الجيش الوطني الليبي هو أساس تأسيس الدولة المدنية، وأن استقلال وسيادة ليبيا غير المنقوصة، حق لن يتنازل عنه الجيش”، مشيرا إلى أن “أي تواجد عسكري أجنبي على الأرض الليبية، سوف يواجه بالقوة العسكرية”.

ولفت المحلل السياسي إلى أن “الرسالة الثانية، تتمثل في أن الجيش مستمر في الحرب على الإرهاب حتى إنهاء وجود التنظيمات الارهابية، بما فيها تنظيم الإخوان الإرهابي”، موضحًا أنه؛ “فيما تتمثل الرسالة الثالثة في أن مؤسسة الجيش الوطني الليبي، لن تخضع إلا لرئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبي”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

