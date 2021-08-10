الترجمان: القائد العام أكد وقوف الجيش خلف الشعب الليبي لحماية الانتخابات والوصول إليها

قال المحلل السياسي الدكتور خالد الترجمان، إن ترقيات الجيش الليبي جاءت في الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، وتكريما للقيادات التي ساهمت في محاربة الإرهاب خلال الفترة الماضية.

الترجمان، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية، أشار إلى أن التغيرات جاءت لتشكل دفعة جديدة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها شكلت القول الفصل في محاولات ابتزاز الجيش من بعض السلطات التي تضغط عليها المليشيات في طرابلس.

ولفت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أرسل رسالة واضحة للجميع، أن الجيش لن يكون إلا تحت أمر سلطة منتخبة من الشعب، مؤكدًا وقوف الشعب الليبي مع جيشه ضد التواجد التركي والمرتزقة.

وبين أن القائد العام أكد وقوف الجيش خلف الشعب الليبي لحماية الانتخابات والوصول إليها، واستمراره في محاربة الإرهاب والمليشيات.

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