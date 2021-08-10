الترهوني: الجيش منظومة تعمل في صمت وتحارب الإرهاب بعيدًا عن المهاترات السياسية

علق المحلل العسكري محمد الترهوني، على كلمة القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر التي ألقاها الإثنين في الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، أمام مختلف أفرع وقيادات القوات المسلحة.

الترهوني، وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أكد أن “الجيش الليبي منظومة تعمل في صمت للوصول إلى مبتغاها في تأمين البلاد ومحاربة الإرهاب والبعد عن المهاترات السياسية”.

وقال: إن “ترقيات اليوم، أكثر من ممتازة وتعيد تجديد الدماء”، مشيرا إلى أن “تلك الشخصيات من بين الأكثر خبرة والأفضل وستقود الجيش للمرحلة الذهبية وتقود البلاد لبر الأمان”.

وأوضح، أن “تلك الشخصيات ستكمل بناء الجيش وتحدث الترسانة العسكرية من بقايا الأسلحة القديمة وإعادة إصلاحها وإدخالها الخدمة”.

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