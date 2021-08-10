قائد عملية إيريني: نحتاج لمزيد من دعم الاتحاد الأوروبي للوفاء بمهامنا

قال قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، فابيو أغوستيني، إن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مبادئ توجيهية سياسية عسكرية واضحة لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الدول الأعضاء مع تجنب التجزئة، في ظل ما أسماه تتنامى المنافسة العالمية بشأن صناعة الدفاع”.

أغوستيني، وخلال كلمته في “قمة براغ 2021 حول ابتكار وتطور تنظيم القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية”، وفقا لموقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية، أضاف: أنه “مع إطلاق عملية إيريني، أظهر الاتحاد الأوروبي طموحه للعمل كمزود أمان مهم”، مردفًا أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعاون أكبر في تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحسين التخطيط المالي للموارد التي سيتم تخصيصها لبناء القدرات”.

وتابع أن “عملية إيريني ترى ضرورة تطوير طائرات الدرونز، لزيادة القدرة الإضافية على دمج المعرفة العسكرية في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المدنية”، مشيرا إلى أن “الطائرات بدون طيار التي قدمتها الدول الأعضاء لإيريني، يجب أن تكون أوروبية وأكثر تقدما من حيث النوعية”.

وختم كلمته قائلًا: إن “الأهمية الحيوية لعملية إيريني كذلك، هي الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي من دونها لن تتمكن عملية إيريني من متابعة مهامها، مؤكدا أن خدمات مركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية، يوفر تحليلا قيما للصور والمعلومات الاستخبارية للصور يوميا تقريبا”.

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