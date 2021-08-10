السايح: لن نوزع أي مكاتبة مع مجلس الدولة لأنه يرفض الحديث عن ‏الانتخابات

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن ‏المفوضية لم تناقش أي شروط خاصة بالترشح للرئاسة في ‏اجتماعات روما مع اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب.‏

السايح، وفي تصريحات لقناة “التناصح” التي تبث من تركيا ويمتلكها المفتي المعزول الصادق الغرياني، قال: “أن القانون ‏يعطي المفوضية حدود فيما يتعلق بتنفيذ العملية الانتخابية، مستدركًا بأن ‏تنفيذ العملية الانتخابية يحتاج إلى العديد من الاستشارات ‏والمناقشات والمداولات مع السلطة التشريعية، فيما يتعلق ‏بالقوانين الانتخابية لأن المفوضية هي من ستتولى هذه القوانين، ‏ويجب أن يتم التنفيذ وفق المعايير والمبادئ العامة”.‏

وأشار إلى أنه “من تجارب المفوضية السابقة كان هناك قوانين غير ‏عادلة، وينقصها العديد من العناصر الفنية، التي تؤدي إلى نتائج غير ‏مقبولة من جميع الأطراف السياسية”، مضيفًا: “تجربتنا في ‏الانتخابات محدودة جدًا وهذا الأمر جعلنا في مواقف محرجة، ‏خاصة من قبل المراقبين الدوليين، لأن القوانين التي كانت صادرة ‏بها العديد من النواقص حتى نتحصل على نتائج ترضي جميع ‏الأطراف”.‏

وذكر أن المفوضية رأت أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ‏حساسة، ولا تقبل أي نواقص أو تأويلات في بعض المواد، قائلاً: “لذلك ‏تواصلنا مع مجلس النواب ورأينا أن يتم استشارة المفوضية، وهذه ‏استشارة وليست شراكة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، لأن ‏القانون الانتخابي عبارة عن مجموعة من العوامل الفنية والقانونية”.‏

ولفت إلى أنه في اجتماع روما، لم يتم التطرق إلى القاعدة الدستورية ‏كما زعمت بعض وسائل الإعلام، كما لم يجر الحديث عن ترسيم ‏الدوائر وتوزيع المقاعد، بل كان الحديث مقتصرًا على المواد التي ‏يجب أن تكون ضامنة لانتخابات حرة ونزيهة شفافة مقبولة من ‏جميع الأطراف.‏

وأردف: “قانون الانتخاب مُختلف عن قانون توزيع وتقسيم ‏الدوائر الانتخابية، بل هو مجرد قانون يتعلق بنصوص ومواد ‏تستطيع من خلالها المفوضية أن تدير الانتخابات بصورة نزيهة، ‏بدون أي نواقص بدون أي ضغوط”.‏

وواصل: “على سبيل المثال، هل نحن سنسير في الانتخابات ‏إلى نظام فردي أم القوائم، لأن القوائم يحتاج إلى قانون تنظيمي ‏آخر، وهو الخاص بالكيانات السياسية، لذلك نبهنا السلطة التشريعية ‏بأنه يجب أن تضمن مواد قانون الكيانات السياسية في قانون ‏الانتخابات”.‏

واستدرك: “على سبيل المثال أيضًا، نحن مُقبلين على ‏الانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية معطلة، والطعون ‏الانتخابية يجب أن تُقدم أمام المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة ‏يجب أن نذهب إلى صيغة أو آلية مشتركة مع المجلس الأعلى ‏للقضاء لكي ينشئ دائرة خاصة بالطعون في الانتخابات الرئاسية”.‏

ورفض رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، التعليق على تخطي مجلس النواب لما يسمى “مجلس الدولة ‏الاستشاري”، بشأن مناقشة قانون الانتخابات، بقوله “هذا سؤال ‏يوجه إلى مجلس النواب وليس المفوضية”.

واعتبر السائح أن المفوضية ‏يجب أن تضع جميع الخطط أو الاحتمالات سواء انتخابات رئاسية ‏أو برلمانية أو استفتاء على الدستور، قائلاً: “سنكون مستعدين لأي حدث ‏أو أي مفاجأة”.

وهاجم السايح “الدولة الاستشاري”: “مجلس الدولة يرفض التعامل ‏معنا في أي مقترح خاص بالانتخابات، ويطالب ‏بالاستفتاء على الدستور فقط، وبالتالي لن نوزع أي مكاتبة أو ‏حديث عن الانتخابات مع طرف يرفض أصلا الحديث معك عن ‏الانتخابات، ولكن المفوضية مستعدة للتواصل مع جميع الأطراف ‏من هم بالسلطة ومن هم خارج السلطة”.‏

وتحدث أيضًا عن أزمة عدم إجراء الاستفتاء على الدستور، بقوله: ‏‏”المفوضية في 2018 استلمت قانون الاستفتاء على الدستور، ‏وبدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لكن فوجئنا بكتاب من ‏مجلس الدولة برفضه لهذا القانون وطلبه الإيقاف الفوري لتنفيذ ‏هذه العملية”.‏

واستفاض: “رغم أننا اتخذنا جميع الإجراءات لتنفيذ هذا ‏الاستفتاء، وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها رفضت تمويل هذا ‏الاستفتاء، وقبل شهر استلمنا كتاب من مجلس الدولة، لكي يباشر ‏عن عمله بقانون الاستفتاء، ولكنه أغفل مواد القانون، التي تلزم ‏المفوضية بتنفيذ قانون الاستفتاء في خلال 60 يوم من استلام هذا ‏القانون، ونحن استلمناه في 2018، وبالتالي المدة انقضت ولن ‏نستطيع مباشرة العمل بهذا القانون، ما لم يتم تسليم قانون جديد ‏لنا وتعديل هذه المادة”.‏

واستمر: “كان يجب على مجلس الدولة أن يبعث لمجلس ‏النواب موافقته على قانون الاستفتاء وبالتالي يرسل مجلس النواب ‏لنا كي نباشر العمل بالقانون خلال 60 يوما”.‏

ونفى السايح، التطرق لشروط الترشح للرئاسة خلال اجتماعات روما، مؤكدًا أن كافة ‏المواد التي لها علاقة بالقاعدة الدستورية، لم يتم التطرق لها لأن القاعدة لم تصدر بعد.‏

وأكد أن اللجنة القانونية المشكلة من قبل مجلس النواب، ‏اجتمعت بعد عودتها على مدار يومين، ووضعوا المواد التي كانت ‏شاغرة بالتوافق فيما بينهم، قائلاً: “نحن كمفوضية لم نتطرق إليها في ‏اجتماع روما، وما حدث مجرد مناقشات فنية حول المواد التي ‏يجب أن يتم تضمينها في قانون الانتخابات”.‏

وكشف أن مقترح الـ200 مقعد برلماني، يعتبر تمثيلاً غير عادلاً ‏بشهادة خبراء دوليين، وفقا لاستشارات دولية أيضًا، لافتا إلى أنه لو ‏كان القرار السياسي ذهب بتوزيع 200 مقعدا وسيتم الالتزام به.‏

وذكر أن مقترح زيادة عدد المقاعد البرلمانية، جاء بناء على ‏المطالبات التي وردت إلى مجلس النواب، من مدن تطالب بضرورة ‏إدراجها في توزيع المقاعد والتي وصلت إلى نحو 30 طلبًا تم ‏تحويلهم إلى المفوضية، مؤكدًا: “مقترح توزيع الدوائر هو مقترح ‏من مجلس النواب ولا علاقة للمفوضية به، واللجوء لمعيار ‏المساحة ومعيار السكان والترسيم المركزي هو مقترح من مجلس ‏النواب كذلك، ولكن تم تنفيذه بناء على معادلة رياضية بمشاركة ‏خبراء من الأمم المتحدة، وأعتقد أن العدد الأمثل لمقاعد مجلس ‏النواب يجب أن يكون 240 مقعدا”.‏

وأسهب بقوله “في أي مقترح نحن نتكلم بلغة الأرقام، ولكن لا ‏علاقة لنا بأي طرح سياسي وكون أن هناك أطراف لا تقبل المقترح، ‏فهذا أمر سياسي ونحن فقط نقدم المشورة الفنية”.‏

وتابع: “إن المفوضية تمتلك خطة أمنية سيادية لإجراء ‏الانتخابات، وتأمين المراكز الانتخابية وأنها ستكون تحت سلطة ‏المفوضية، وليست تحت أي سلطة أخرى، سواء حكومة أو غير ‏حكومة”، بحسب قوله.

وأكد السايح أنه “في حالة وجود أي خرق لأي مركز من هذه المراكز سيتم اتخاذ الإجراءات ‏اللازمة بموجب القوانين، وسلطة القرار للمفوضية وسيتم إلغاء ‏نتيجة أي مركز يتعرض للخرق أو التزوير”، على حد تعبيره.

وتابع بأن القانون الانتخابي هو الأساس الرئيسي لضمان ‏أمن الانتخابات والعملية الانتخابية، قائلاً: “هو ما سنسعى بكل قوة إلى ‏ضمانه وتأمينه”.‏

وانتقل للحديث عن احتمالية وجود تزوير في سجلات الناخبين، ‏بقوله: “العملية تكمن في أن الناخب عندما يقوم إرسال الرسالة ‏النصية لا تذهب إلى المفوضية مباشرة، بل تذهب إلى مصلحة ‏الأحوال المدنية، والتي تقوم بتنقيح هذا الاسم، ثم تبعث به إلى ‏المفوضية كي تسجل الأسماء، ووردتنا شكاوى حول حدوث بعض ‏المشاكل، ونبحث فيها بكل حرص لتنقيح أي اسم يكون به أي ‏مشاكل”.‏

وقال إن المفوضية حصلت على عدد من الأرقام التي يدعي ‏أصحابها أنه تم التسجيل بأسمائهم في أماكن أخرى، مضيفًا: “وجدنا أن ‏معظم الحالات تم تسجيل أسمائهم من قبل أقارب أو أصدقاء لهم، ‏وحالات أخرى كان عبارة عن خطأ من الناخب نفسه الذي يعتقد ‏أنه يحتاج لأن يسجل في كل انتخابات”، متابعًا: “في حالة حدوث أي ‏مشكلة، يتصل بنا وسنرشده على طريقة التعامل المثالية”.‏

وأتم: “لكن اطمأن الجميع بشأن عملية التسجيل، أن كل ‏ناخب سجل اسمه في تلك الانتخابات أو الانتخابات السابقة، ‏سيحتاج إلى تسلم بطاقة انتخابية جديدة بالحضور الشخصي، ‏وهذا ما سيحل هذه الأزمة بصورة سهلة للغاية، ولن يستطيع من ‏قام بعملية التزوير لن يستطيع الحصول على بطاقة هذا الناخب”. ‏

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