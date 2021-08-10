السايح: لن نوزع أي مكاتبة مع مجلس الدولة لأنه يرفض الحديث عن ‏الانتخابات

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن المفوضية لم تناقش أي شروط خاصة بالترشح للرئاسة في اجتماعات روما مع اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب.
السايح، وفي تصريحات لقناة “التناصح” التي تبث من تركيا ويمتلكها المفتي المعزول الصادق الغرياني، قال: “أن القانون يعطي المفوضية حدود فيما يتعلق بتنفيذ العملية الانتخابية، مستدركًا بأن تنفيذ العملية الانتخابية يحتاج إلى العديد من الاستشارات والمناقشات والمداولات مع السلطة التشريعية، فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية لأن المفوضية هي من ستتولى هذه القوانين، ويجب أن يتم التنفيذ وفق المعايير والمبادئ العامة”.
وأشار إلى أنه “من تجارب المفوضية السابقة كان هناك قوانين غير عادلة، وينقصها العديد من العناصر الفنية، التي تؤدي إلى نتائج غير مقبولة من جميع الأطراف السياسية”، مضيفًا: “تجربتنا في الانتخابات محدودة جدًا وهذا الأمر جعلنا في مواقف محرجة، خاصة من قبل المراقبين الدوليين، لأن القوانين التي كانت صادرة بها العديد من النواقص حتى نتحصل على نتائج ترضي جميع الأطراف”.
وذكر أن المفوضية رأت أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة حساسة، ولا تقبل أي نواقص أو تأويلات في بعض المواد، قائلاً: “لذلك تواصلنا مع مجلس النواب ورأينا أن يتم استشارة المفوضية، وهذه استشارة وليست شراكة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، لأن القانون الانتخابي عبارة عن مجموعة من العوامل الفنية والقانونية”.
ولفت إلى أنه في اجتماع روما، لم يتم التطرق إلى القاعدة الدستورية كما زعمت بعض وسائل الإعلام، كما لم يجر الحديث عن ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، بل كان الحديث مقتصرًا على المواد التي يجب أن تكون ضامنة لانتخابات حرة ونزيهة شفافة مقبولة من جميع الأطراف.
وأردف: “قانون الانتخاب مُختلف عن قانون توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية، بل هو مجرد قانون يتعلق بنصوص ومواد تستطيع من خلالها المفوضية أن تدير الانتخابات بصورة نزيهة، بدون أي نواقص بدون أي ضغوط”.
وواصل: “على سبيل المثال، هل نحن سنسير في الانتخابات إلى نظام فردي أم القوائم، لأن القوائم يحتاج إلى قانون تنظيمي آخر، وهو الخاص بالكيانات السياسية، لذلك نبهنا السلطة التشريعية بأنه يجب أن تضمن مواد قانون الكيانات السياسية في قانون الانتخابات”.
واستدرك: “على سبيل المثال أيضًا، نحن مُقبلين على الانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية معطلة، والطعون الانتخابية يجب أن تُقدم أمام المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة يجب أن نذهب إلى صيغة أو آلية مشتركة مع المجلس الأعلى للقضاء لكي ينشئ دائرة خاصة بالطعون في الانتخابات الرئاسية”.
ورفض رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، التعليق على تخطي مجلس النواب لما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، بشأن مناقشة قانون الانتخابات، بقوله “هذا سؤال يوجه إلى مجلس النواب وليس المفوضية”.
واعتبر السائح أن المفوضية يجب أن تضع جميع الخطط أو الاحتمالات سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور، قائلاً: “سنكون مستعدين لأي حدث أو أي مفاجأة”.
وهاجم السايح “الدولة الاستشاري”: “مجلس الدولة يرفض التعامل معنا في أي مقترح خاص بالانتخابات، ويطالب بالاستفتاء على الدستور فقط، وبالتالي لن نوزع أي مكاتبة أو حديث عن الانتخابات مع طرف يرفض أصلا الحديث معك عن الانتخابات، ولكن المفوضية مستعدة للتواصل مع جميع الأطراف من هم بالسلطة ومن هم خارج السلطة”.
وتحدث أيضًا عن أزمة عدم إجراء الاستفتاء على الدستور، بقوله: ”المفوضية في 2018 استلمت قانون الاستفتاء على الدستور، وبدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لكن فوجئنا بكتاب من مجلس الدولة برفضه لهذا القانون وطلبه الإيقاف الفوري لتنفيذ هذه العملية”.
واستفاض: “رغم أننا اتخذنا جميع الإجراءات لتنفيذ هذا الاستفتاء، وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها رفضت تمويل هذا الاستفتاء، وقبل شهر استلمنا كتاب من مجلس الدولة، لكي يباشر عن عمله بقانون الاستفتاء، ولكنه أغفل مواد القانون، التي تلزم المفوضية بتنفيذ قانون الاستفتاء في خلال 60 يوم من استلام هذا القانون، ونحن استلمناه في 2018، وبالتالي المدة انقضت ولن نستطيع مباشرة العمل بهذا القانون، ما لم يتم تسليم قانون جديد لنا وتعديل هذه المادة”.
واستمر: “كان يجب على مجلس الدولة أن يبعث لمجلس النواب موافقته على قانون الاستفتاء وبالتالي يرسل مجلس النواب لنا كي نباشر العمل بالقانون خلال 60 يوما”.
ونفى السايح، التطرق لشروط الترشح للرئاسة خلال اجتماعات روما، مؤكدًا أن كافة المواد التي لها علاقة بالقاعدة الدستورية، لم يتم التطرق لها لأن القاعدة لم تصدر بعد.
وأكد أن اللجنة القانونية المشكلة من قبل مجلس النواب، اجتمعت بعد عودتها على مدار يومين، ووضعوا المواد التي كانت شاغرة بالتوافق فيما بينهم، قائلاً: “نحن كمفوضية لم نتطرق إليها في اجتماع روما، وما حدث مجرد مناقشات فنية حول المواد التي يجب أن يتم تضمينها في قانون الانتخابات”.
وكشف أن مقترح الـ200 مقعد برلماني، يعتبر تمثيلاً غير عادلاً بشهادة خبراء دوليين، وفقا لاستشارات دولية أيضًا، لافتا إلى أنه لو كان القرار السياسي ذهب بتوزيع 200 مقعدا وسيتم الالتزام به.
وذكر أن مقترح زيادة عدد المقاعد البرلمانية، جاء بناء على المطالبات التي وردت إلى مجلس النواب، من مدن تطالب بضرورة إدراجها في توزيع المقاعد والتي وصلت إلى نحو 30 طلبًا تم تحويلهم إلى المفوضية، مؤكدًا: “مقترح توزيع الدوائر هو مقترح من مجلس النواب ولا علاقة للمفوضية به، واللجوء لمعيار المساحة ومعيار السكان والترسيم المركزي هو مقترح من مجلس النواب كذلك، ولكن تم تنفيذه بناء على معادلة رياضية بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة، وأعتقد أن العدد الأمثل لمقاعد مجلس النواب يجب أن يكون 240 مقعدا”.
وأسهب بقوله “في أي مقترح نحن نتكلم بلغة الأرقام، ولكن لا علاقة لنا بأي طرح سياسي وكون أن هناك أطراف لا تقبل المقترح، فهذا أمر سياسي ونحن فقط نقدم المشورة الفنية”.
وتابع: “إن المفوضية تمتلك خطة أمنية سيادية لإجراء الانتخابات، وتأمين المراكز الانتخابية وأنها ستكون تحت سلطة المفوضية، وليست تحت أي سلطة أخرى، سواء حكومة أو غير حكومة”، بحسب قوله.
وأكد السايح أنه “في حالة وجود أي خرق لأي مركز من هذه المراكز سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القوانين، وسلطة القرار للمفوضية وسيتم إلغاء نتيجة أي مركز يتعرض للخرق أو التزوير”، على حد تعبيره.
وتابع بأن القانون الانتخابي هو الأساس الرئيسي لضمان أمن الانتخابات والعملية الانتخابية، قائلاً: “هو ما سنسعى بكل قوة إلى ضمانه وتأمينه”.
وانتقل للحديث عن احتمالية وجود تزوير في سجلات الناخبين، بقوله: “العملية تكمن في أن الناخب عندما يقوم إرسال الرسالة النصية لا تذهب إلى المفوضية مباشرة، بل تذهب إلى مصلحة الأحوال المدنية، والتي تقوم بتنقيح هذا الاسم، ثم تبعث به إلى المفوضية كي تسجل الأسماء، ووردتنا شكاوى حول حدوث بعض المشاكل، ونبحث فيها بكل حرص لتنقيح أي اسم يكون به أي مشاكل”.
وقال إن المفوضية حصلت على عدد من الأرقام التي يدعي أصحابها أنه تم التسجيل بأسمائهم في أماكن أخرى، مضيفًا: “وجدنا أن معظم الحالات تم تسجيل أسمائهم من قبل أقارب أو أصدقاء لهم، وحالات أخرى كان عبارة عن خطأ من الناخب نفسه الذي يعتقد أنه يحتاج لأن يسجل في كل انتخابات”، متابعًا: “في حالة حدوث أي مشكلة، يتصل بنا وسنرشده على طريقة التعامل المثالية”.
وأتم: “لكن اطمأن الجميع بشأن عملية التسجيل، أن كل ناخب سجل اسمه في تلك الانتخابات أو الانتخابات السابقة، سيحتاج إلى تسلم بطاقة انتخابية جديدة بالحضور الشخصي، وهذا ما سيحل هذه الأزمة بصورة سهلة للغاية، ولن يستطيع من قام بعملية التزوير لن يستطيع الحصول على بطاقة هذا الناخب”.
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