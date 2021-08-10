الحاسية: الدبيبة يعتقد أنه يُمسك بأوراق اللعبة ‏بالذهاب إلى تركيا

طالب عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين بعملية برلين، عاطف الحاسية، بأن يكون هناك إصرار على تغيير السلطة الانتقالية بالانتخابات، مؤكدًا أنه في حالة عدم إجراء الانتخابات ليس هناك حل إلا إعلان إحدى الجهات حكومة في منطقة ذات سيادة.
الحاسية، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أنه في حال بسط تلك الحكومة سيطرتها على المنطقة ذات السيادة، يمكنها بعد ذلك الذهاب بطرق سلمية أو اقتصادية لبسط سيطرتها على المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات أو العناصر المسلحة”.
وأكد أن “أقطاب الإسلام السياسي كلهم لا يريدون رئيس للدولة وبعض الأقطاب المصلحية، التي تريد الحال على ما هو عليه لتعبث بأموال الدولة ومقدراته”.
ولفت إلى أن “المقترحات الأربعة التي سيتم مناقشتها في ملتقى الحوار السياسي واحدة فقط هي ما اتفقت عليها اللجنة القانونية بالملتقى، أما الثلاثة الباقية فهي مقترحات معارضة لخارطة الطريق”.
وتحدث عن أن الخلاف بين المقترحات هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة والمباشرة للرئاسة، مضيفًا: “هذا كان مقترح اللجنة القانونية ولكن المفاجأة في جنيف2 أنه كان هناك معارضة كبيرة، ونكث للعهد بينهم داخل اللجنة القانونية نفسها، وأصبحت هناك مقترحات أخرى مخالفة لخارطة الطريق نفسها”.
واستمر: “نريد في جلسة ملتقى الحوار السياسي المقبلة أن يكون هناك حسم كامل وأخير، لأنهم ليسوا ولاة على ليبيا وإذا ما فشلوا تحال كل المقترحات إلى مجلس النواب لإخراج قاعدة دستورية أساسية وقانونية والتصويت عليها وإخراجها للنور”.
وانتقل بالحديث عن جلسات مجلس النواب الأخيرة، بقوله: ”أعتقد مجلس النواب قام بالدخول إلى مستوى أعلى من ناحية القانون الانتخابي ومعايير الترشح للرئاسة، كأن مجلس النواب يستشعر أن جزءًا من ملتقى الحوار السياسي لا يريد الانتخابات أصلاً، وتداول هذه التفاصيل من تفاصيل الترشيح وصلاحيات الرئيس وتقسيم الدوائر الانتخابية”.
وأسهب: “وجدنا في آخر الجلسات حالة من الاستهجان لمادة وجوب تزكية من 20 نائب، ونرى أنه استهجان في محله، لأنه لا يمكن لسلطة قديمة أن تقدم تزكية لسلطة جديدة، وهذا يجب إلغاؤه”.
وتطرق إلى أن المتخوفين من بناء الدولة أصلا حريصين على أن تبقى الدولة بدون ملامح، ولا يمكن أن تكون هناك دولة ببرلمان من دون رئاسة، والعكس صحيح لا يمكن أن يكون هناك رئاسة من دون برلمان، لأن الجهتين يجب أن تبقى في الديمقراطيات، ومن يدعي أن هناك تهديدا على وجوده أو وجود أيديولوجيته أو برنامجه في داخل ليبيا، بوجود رئيس موحد في البلاد فهو يريد بقاء الفوضى والحال على ما هو عليه.
وحذر من أن الخطورة بالرجوع إلى المربع الأول، أو السيناريو الآخر بالسيناريو الجغرافي أي وجود انفصال جغرافي كامل لبعض المناطق عن المناطق الأخرى، ومعظم هؤلاء يرون أن هناك ملامح دولة وسيادة في بعض المناطق مثل برقة يمكن الاعتماد عليها لبناء الدولة الليبية.
وواصل: “هناك من يرون أيضا أن بقاء الحال على ما هو عليه يؤدي إلى بقاء الاستعمار في ليبيا، والنظام التركي لا يريد الاستقرار لليبيا على الإطلاق، واستمرار الأوضاع يضمن مصالحه وتواجده خاصة في غرب البلاد ويستخدمها كورقة ضغط لكل الدول في المنطقة، من دون أي تكلفة أو عناء”.
وأتم بقوله “المشكلة بأن الحكومة تعتقد بأنها تمسك بأوراق اللعبة بالذهاب إلى تركيا، ولكن على الإطلاق فهي عبارة عن لعبة أكبر في يد أقطاب دولية والمقصود بها قوة أكبر من الليبيين ويريد الجانب التركي استخدامنا كورقة ضغط”.
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