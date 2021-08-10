الحاسية: الدبيبة يعتقد أنه يُمسك بأوراق اللعبة ‏بالذهاب إلى تركيا

طالب عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين بعملية برلين، عاطف ‏الحاسية، بأن يكون هناك إصرار على تغيير السلطة الانتقالية ‏بالانتخابات، مؤكدًا أنه في حالة عدم إجراء الانتخابات ليس هناك ‏حل إلا إعلان إحدى الجهات حكومة في منطقة ذات سيادة.‏

الحاسية، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “‏أنه في حال بسط تلك الحكومة سيطرتها على المنطقة ذات ‏السيادة، يمكنها بعد ذلك الذهاب بطرق سلمية أو اقتصادية لبسط ‏سيطرتها على المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات أو العناصر ‏المسلحة”.‏

وأكد أن “أقطاب الإسلام السياسي كلهم لا يريدون رئيس للدولة وبعض ‏الأقطاب المصلحية، التي تريد الحال على ما هو عليه لتعبث ‏بأموال الدولة ومقدراته”.‏

ولفت إلى أن “المقترحات الأربعة التي سيتم مناقشتها في ملتقى ‏الحوار السياسي واحدة فقط هي ما اتفقت عليها اللجنة القانونية ‏بالملتقى، أما الثلاثة الباقية فهي مقترحات معارضة لخارطة الطريق”.‏

وتحدث عن أن الخلاف بين المقترحات هو الانتخابات الرئاسية ‏والبرلمانية المتزامنة والمباشرة للرئاسة، مضيفًا: “هذا كان مقترح ‏اللجنة القانونية ولكن المفاجأة في جنيف2 أنه كان هناك معارضة ‏كبيرة، ونكث للعهد بينهم داخل اللجنة القانونية نفسها، وأصبحت ‏هناك مقترحات أخرى مخالفة لخارطة الطريق نفسها”.‏

واستمر: “نريد في جلسة ملتقى الحوار السياسي المقبلة أن ‏يكون هناك حسم كامل وأخير، لأنهم ليسوا ولاة على ليبيا وإذا ما ‏فشلوا تحال كل المقترحات إلى مجلس النواب لإخراج قاعدة ‏دستورية أساسية وقانونية والتصويت عليها وإخراجها للنور”.‏

وانتقل بالحديث عن جلسات مجلس النواب الأخيرة، بقوله: ‏‏”أعتقد مجلس النواب قام بالدخول إلى مستوى أعلى من ناحية ‏القانون الانتخابي ومعايير الترشح للرئاسة، كأن مجلس النواب ‏يستشعر أن جزءًا من ملتقى الحوار السياسي لا يريد الانتخابات ‏أصلاً، وتداول هذه التفاصيل من تفاصيل الترشيح وصلاحيات ‏الرئيس وتقسيم الدوائر الانتخابية”.‏

وأسهب: “وجدنا في آخر الجلسات حالة من الاستهجان لمادة ‏وجوب تزكية من 20 نائب، ونرى أنه استهجان في محله، لأنه لا ‏يمكن لسلطة قديمة أن تقدم تزكية لسلطة جديدة، وهذا يجب ‏إلغاؤه”.‏

وتطرق إلى أن المتخوفين من بناء الدولة أصلا حريصين على أن ‏تبقى الدولة بدون ملامح، ولا يمكن أن تكون هناك دولة ببرلمان من ‏دون رئاسة، والعكس صحيح لا يمكن أن يكون هناك رئاسة من ‏دون برلمان، لأن الجهتين يجب أن تبقى في الديمقراطيات، ومن ‏يدعي أن هناك تهديدا على وجوده أو وجود أيديولوجيته أو برنامجه ‏في داخل ليبيا، بوجود رئيس موحد في البلاد فهو يريد بقاء الفوضى ‏والحال على ما هو عليه. ‏

وحذر من أن الخطورة بالرجوع إلى المربع الأول، ‏أو السيناريو الآخر بالسيناريو الجغرافي أي وجود انفصال جغرافي ‏كامل لبعض المناطق عن المناطق الأخرى، ومعظم هؤلاء يرون أن ‏هناك ملامح دولة وسيادة في بعض المناطق مثل برقة يمكن ‏الاعتماد عليها لبناء الدولة الليبية.‏

وواصل: “هناك من يرون أيضا أن بقاء الحال على ما هو عليه ‏يؤدي إلى بقاء الاستعمار في ليبيا، والنظام التركي لا يريد الاستقرار ‏لليبيا على الإطلاق، واستمرار الأوضاع يضمن مصالحه وتواجده ‏خاصة في غرب البلاد ويستخدمها كورقة ضغط لكل الدول في ‏المنطقة، من دون أي تكلفة أو عناء”.‏

وأتم بقوله “المشكلة بأن الحكومة تعتقد بأنها تمسك بأوراق اللعبة ‏بالذهاب إلى تركيا، ولكن على الإطلاق فهي عبارة عن لعبة أكبر في ‏يد أقطاب دولية والمقصود بها قوة أكبر من الليبيين ويريد الجانب ‏التركي استخدامنا كورقة ضغط”.‏

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