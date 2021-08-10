قشوط: الجيش الليبي أسقط ذراع الإخوان السياسية المتمثلة في حكومة الوفاق غير الشرعية رغم استعانتها بتركيا

ومن جهته قال الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، إن الجيش الليبي وعبر تاريخه الحافل نجح في تحقيق أهدافه كاملة.

قشوط، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” قال: “أن أول معارك الجيش الليبي خارج حدوده كانت بسبب التهديد المباشر الذي يشكله “حسين حبري” على ليبيا في ثمانينيات القرن الماضي حيث تمكن الجيش بعدها من إسقاط نظامه وخلص تشاد وليبيا من ارتهانه للغرب ووقوعه في حضن دوائر المخابرات المعادية لليبيا”، بحسب قوله.

وتابع: “منذ دخول ليبيا دائرة العنف ظل الجيش الليبي القوة الخشنة في وجه الإرهابيين والناعمة مع الشعب الليبي حيت تمكن من وقف الاقتتال القبلي في مدينة سبها الذي استمر قرابة 4 سنوات متتالية”.

ولفت إلى أن الجيش الليبي استطاع تحرير ثلثي مساحة ليبيا الإجمالية وأسقط ذراع الإخوان السياسية المتمثلة في حكومة الوفاق غير الشرعية رغم استعانتها بتركيا ودول محورية لمساندتها.

واختتم قشوط حديثه قائلا إن “يوم تأسيس الجيش الليبي هو يوم وطني بامتياز يجب أن يدفع الليبيين باتجاه مصالحة وطنية ومؤسسية شاملة لتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن ليبيا وبنائها بأسس سليمة للأجيال المقبلة”.

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