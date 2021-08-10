أردوغان يقبل استقالة وزير التعليم المتورط بقضايا مُخله بالشرف

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، مرسومًا يقضي بتعيين البروفيسور، محمد أوزر، وزيرًا للتربية، خلفًا للبروفيسور، ضياء سلجوق، الذي تقدم بطلب لإعفائه من المنصب قبل أيام وتم قبوله.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع تي 24، فقد نشر أردوغان القرار الرسمي بالجريدة الرسمية للدولة، وتولى سلجوق هذا المنصب منذ 10 يوليو 2018.

جدير بالذكر أن صحيفة جمهورييت التركية، كشفت عن تورط وزير التعليم التركي، ضياء سلجوق، في شراكة تجارية مع عضو المنظمة الإجرامية عدنان أوكتار، لتجنيد الفتيات للعمل في الدعارة، قبيل تقدمه بالاستقالة.

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