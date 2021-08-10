تعرّف على مخاطر “التعدين” على الشبكة الكهربائية والدول التي حرّمته

تعتبر عملة بيتكوين Bitcoin من أكثر المواد استهلاكا للكهرباء. فاعتماداً على تقدير مبدئي، فإن الطاقة العالمية المطلوبة لتعدين العملة المشفرة الأكثر نجاحاً، تتراوح بين 67 و 121 تيراواط / ساعة في السنة.

ويمثل هذا الرقم نصف ما تستهلكه جميع مراكز البيانات – للإنترنت والحوسبة السحابية والقطاع المالي بأكمله وجميع العملات المشفرة الأخرى. وللمقارنة وحتى تتضح الصورة يكفي أن نعرف أن إجمالي استهلاك الطاقة السنوي في ألمانيا يبلغ ما يزيد قليلاً عن 500 تيراواط / ساعة.

هذا هو السبب في أن البيتكوين – وتقنية بلوك تشين blockchain بأكملها التي تستند إليها – يشتبه في إلحاقها ضررا بالمناخ، خاصة وأن حوالي 80٪ من ما يسمى بمعدل التجزئة – وهي وحدة قياس قوة الحوسبة اللازمة لتعدين ومعالجة عملات البيتكوين – يتم الحصول عليها من البلدان الآسيوية. ولا توجد دولة من هذه البلدان تولد أكثر من ربع احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 15٪ أخرى من قوة عملية الحوسبة تأتي من روسيا والولايات المتحدة، وهما ليستا رائدتين في مجال الطاقة الخضراء.

التعدين المستدام في أقصى الشمال؟

لهذا السبب يعتبر “تعدين البيتكوين” في الدول الإسكندنافية طريقة صديقة للبيئة للخروج من هذه المعضلة. وكانت آيسلندا واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال. وفقاً لمؤسسة بلوك تشين Blockchain الأيسلندية، فقد تم تعدين 8٪ من جميع عملات البيتكوين هناك، فباستخدام الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، تولد شركة Landsvirkjun المملوكة للدولة وشركات الطاقة الأخرى ما يقرب من 100 ٪ من كهرباء آيسلندا.

تعتبر الطاقة الكهربائية المنتجة بهذه الوسائل المستدامة رخيصة للغاية، حتى أن حديثاً دار لسنوات عن مد كابل تحت البحر إلى المملكة المتحدة لتوصيل الطاقة الخضراء إلى أوروبا، حيث الكهرباء باهظة الثمن. بدلاً من ذلك، تم اتخاذ القرار لجذب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى الجزيرة، بما في ذلك أفران صهر الألومنيوم وصناعة بلوك تشين blockchain.

ما هي العملة المشفرة؟

من أوائل الشركات التي قامت ببناء منجم بيتكوين في آيسلندا كانت Genesis Mining في عام 2013. ومن بين مؤسسيها فيليب سالتر، الذي يشغل الآن منصب المدير الفني لشركة Genesis Digital Assets التابعة لها، والذي لخص مزايا آيسلندا في سطر واحد: “لا توجد مخاطر سياسية أو جيوسياسية.. البنية التحتية موثوقة للغاية والكهرباء مستدامة ورخيصة بشكل لا يصدق”، بحسب ما قال لــ DW.

آيسلندا تصل إلى حدودها القصوى

في غضون ذلك، وصلت قدرة التوليد في البلاد إلى حدودها القصوى: “قد يكون هناك القليل جدًا من الطاقة الزائدة في 2021 و 2022” بحسب ما قال الرئيس التنفيذي لشركة Landsvirkjun Hordur Arnarson في تصريحات لوكالة بلومبيرغ مؤخراً. لذلك، فإن ميزة التكلفة المنخفضة للكهرباء في آيسلندا على المحك.

في السنوات الأخيرة، نمت صناعة تعدين العملات الرقمية بشكل أسرع من أماكن أخرى. واليوم، انخفضت حصة آيسلندا العالمية من تعدين عملة البيتكوين إلى أقل من 2٪ أو حتى 1٪. يقول سالتر، رائد تعدين العملة الرقمية إنه يستطيع فهم سبب عدم رغبة الآيسلنديين في التضحية بمواردهم الطبيعية الفريدة من أجل المزيد من الطاقة. إلى جانب ذلك، هناك بدائل أخرى لإنتاج الطاقة.

يعد البر الرئيسي الإسكندنافي أيضاً موقعاً شهيراً لشركات التعدين. تجاوزت النرويج بالفعل آيسلندا من حيث “معدلات التجزئة”. يعتقد سالتر أن السويد لديها أيضاً ما يلزم لتصبح منطقة جذب شديدة للمنقبين عن البيتكوين. موضحا: “في السويد وخاصة شمالي البلاد لدينا مركز كبير لتعدين البيتكوين، والظروف لدينا مماثلة لتلك الموجودة في آيسلندا”.

هل تواجه الدول الاسكندنافية المصير نفسه؟

تتوفر الطاقة المتجددة بكميات كبيرة في الدول الإسكندنافية، حتى أن بعض الدول بالكاد تعرف ماذا تفعل بكل هذه الطاقة. يقول أولاف يوهان بوتنين، محلل الطاقة والباحث الاقتصادي في مجلة فوليو إنسايت النرويجية، لـ DW: “تتمتع منطقة الشمال الإسكندنافي بفائض متوقع من الطاقة يقارب 30 تيراواط / ساعة سنوياً في ظل الظروف الجوية المتوسطة”.

ومع ذلك، فإن الطلب على الكهرباء من جانب الصناعات الثقيلة يتزايد هناك أيضاً، خاصة لإنتاج “الفولاذ الأخضر”، حيث تتم معالجة الحديد ليتحول إلى صُلب باستخدام الكهرباء المتجددة والهيدروجين الأخضر بدلاً من الفحم. يتم إنتاج الهيدروجين – المستدام أيضاً واللازم لعملية الانتاج – من المياه باستخدام الكهرباء المتجددة.

في شمال السويد، هناك اتحادان صناعيان لديهما خطط كبيرة في تلك المنطقة. أحدهما في بلدة بودن الصغيرة، التي تعد أيضاً موطناً لمنجم Genesis Bitcoin، والآخر في مدينة Lulea الساحلية القريبة، حيث سيتم بناء مصنعين ضخمين بحلول نهاية العقد.

وسيتم توليد نحو 15 تيراواط / ساعة من الكهرباء سنوياً عن طريق محطات الطاقة الكهرومائية و 10 تيراواط / ساعة من قبل أكبر مزرعة رياح شاطئية في أوروبا قريباً، لكن من غير المتوقع أن تكون تلك الكمية من الطاقة كافية لتلبية الطلب المتزايد.

وترغب بلدان الشمال الأوروبي في زيادة وتوسيع إنتاجها من الكهرباء المتجددة. يقول بوتنين إن هذا الأمر لا يمكن القيام به بالسهولة نفسها في كل مكان، ففي شمال السويد وفنلندا لا يشكل ذلك أزمة، بعكس الوضع في الجنوب الأكثر كثافة سكانية. وكذلك في النرويج والدنمارك حيث أصبحت الأراضي الآن نادرة وبالتالي فإن إنتاج الطاقة أصبح أكثر تكلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد أوروبا حالياً تكاملاً متزايداً لأسواق الكهرباء خاصة في شمال ووسط القارة. وتربط العديد من الكابلات البحرية الدول الاسكندنافية بهولندا وبولندا والمملكة المتحدة. فاليوم على سبيل المثال يربط كابل NordLink النرويج بألمانيا، ويتم التخطيط لعمل المزيد في هذا الإطار. وقال بوتنين: “من المتوقع أن تزداد أسعار الطاقة في منطقة الشمال الأوروبي إلى مستوى أقرب إلى أسعار الطاقة التلقيدية للدول الأوروبية الكبرى”. بالنسبة للدول الاسكندنافية، هذا يعني أن أسعار الطاقة سترتفع.

يتوقع محلل الطاقة أن ترتفع أسعار الكهرباء بنحو 50٪ على مدار عقد من الزمن ، إلى ما بين 40 و 50 يورو لكل ميغاواط / ساعة في الأسواق الفورية. ويقول بوتنين: “أعتقد أنه سيكون من الممكن توقيع عقود اتفاق شراء طاقة طويلة الأجل من مزارع الرياح البرية في حدود 30 يورو لكل ميغاواط / ساعة على مدى السنوات الأربع القادمة في شمال السويد لأي صناعات جديدة، وكذلك عمال مناجم البيتكوين”.

هل يمكن أن تقود بيتكوين مصادر الطاقة المتجددة؟

لكن فيليب سالتر على ثقة بأن السويد ستظل موقعًا جذابًا لعمال مناجم البيتكوين. ومع ذلكس، فمن المشكوك فيه إلى أي مدى تعمل الدول الاسكندنافية على جعل عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة صديقة للبيئة بأي شكل. تمثل صناعة blockchain في جميع البلدان الاسكندنافية الخمسة مجتمعة حوالي 1٪ من معدل التجزئة العالمي، وفقًا لأرقام من جامعة كامبريدج.

ينظر خبير التعدين سالتر إلى المشكلة من جانب آخر: “أعتقد أن صناعتنا تقود بالفعل إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة. ليس فقط في الدول الإسكندنافية، ولكن بشكل خاص في البلدان النامية.” بحسب ما قال لــ DW.

ويدعم ذلك حقيقة أن محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية هي أرخص مصادر الكهرباء التي يمكن تركيبها اليوم. لكن الحقيقة هي أن تعدين البيتكوين يزيد الطلب على الكهرباء. وحتى يتم توليد المزيد من الكهرباء المتجددة ، سيتم تشغيل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى باستخدام طاقة الوقود الأحفوري.

تسلا توقف قبول الدفع بيتكوين

ويبدو أن هذه المخاوف البيئية كانت مفهومة لدى إيلون ماسك مؤسس شركة السيارات الكهربائية الأمريكية (تسلا)، إذ أعلن مؤخراً أن الشركة توقفت عن قبول المدفوعات باستخدام عملة “البيتكوين” المشفرة لأسباب بيئية.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر إن الشركة قلقة بشأن الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين والمعاملات، وخاصة الفحم.



وكتب ماسك: “العملة المشفرة فكرة جيدة على العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلا واعدا، ولكن هذا لا يمكن أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة”.

وكانت تسلا بدأت في قبول بيتكوين لشراء سياراتها الكهربائية في مارس الماضي. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين، مما أعطى أقدم العملات المشفرة وأكثرها شعبية دفعة كبيرة.

مع انخراط مزيد من الأشخاص في العملات المشفرة والاستثمار فيها، يطل بشكل متكرر سؤال هام وهو كيف يمكن إنفاق العملة المشفرة التي يتم جمعها؟

هذا جعل الكثير من الناس متشككين، في إطار الاعتقاد السائد بأن العملات المشفرة أصول مضاربية وليست جاهزة بعد لاستخدامها في الإنفاق اليومي.

ونظرًا لكونها حديث الساعة في الوقت الحالي، فإنه يمكن القول إن بعض الشركات بدأت في قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل خدماتها، لأنها يمكن أن تشكل أيضًا استثمارًا مربحاً لها.

ولا يخفى على أحد أن عملة البتكوين (Bitcoin) الرقمية من المواضيع المثيرة للجدل، فهي تعتبر نوعا من الاستثمار ومن السلع، وبات الكثير من الأشخاص يستخدمونها كعملة للمدفوعات والمعاملات، وبينما يستثمر الكثيرون أموالهم في شراء البتكوين، يختار البعض الآخر مجال التعدين.

في هذا التقرير، قدمت مجلة “إنسبيرايشن فيد” (inspiration feed) الأميركية كل ما عليك معرفته بشأن عملية تعدين البتكوين، وبما أن عملية تعدينه صعبة، فإنك تحتاج إلى اتباع هذه التعليمات خطوة بخطوة.

ما عملية تعدين البتكوين؟

عملية تعدين البتكوين تتشابه بدرجة كبيرة مع عملية البحث عن الذهب في المناجم الخاصة به في جوف الأرض، لكننا هنا نقوم بتعدين العملة عن طريق الحاسوب، فهي عملية توثيق التعاملات التي تتم بواسطة البتكوين من قبل المستخدمين الآخرين، والتي تتم مكافأة الفرد العامل في التعدين عليها وتحقق له ربحا إضافيا من تلك العملة الرقمية.

ولكن هذه العملية أصبحت صعبة للغاية مع التطور التكنولوجي الكبير وزيادة عدد المعدّنين، لذلك تم اللجوء إلى بعض الطرق الأخرى، ويمكن لأي شخص المساهمة في تعدين البتكوين للحصول على أجزاء من عملة البتكوين الرقمية، غير أن عملية التعدين تستهلك جزءا ضخما من الطاقة، مما قد يؤثر على حجم الأرباح الناتجة عن هذه العملية.

يحتاج المُعدّن إلى التحقق من معاملات البتكوين السابقة، وسيتقاضى ما يعادلها، وبعد التحقق من قيمة “1 ميغابايت” من معاملات البتكوين، يحق للمعدن كسب البتكوين. وإذا كنت تريد البدء في تعدين البتكوين، تحتاج إلى تأكيد كل معاملة، وعليك التثبت من أن معاملاتك شرعية، وأنها ستساعدك على نيل المكافأة.

جهاز تعدين البتكوين

لقد ولّت أيام استخدام الحواسيب المنزلية لتعدين البتكوين، إذ تغير الوقت الآن وأصبح الناس يستخدمون أجهزة خاصة للتعدين تستهلك طاقة أقل وتعدّن البتكوين بوتيرة أسرع. وحتى تحصل على جهاز التعدين عليك استثمار قدر كبير من المال، ورغم أن سعره قد يكون باهظا، فإن سرعته ستذهلك، ويوجد العديد من أجهزة تعدين البتكوين، لكنها مختلفة عن بعضها بعضا، عليك اختيار أحدها من خلال أخذ جملة من العوامل بعين الاعتبار، إذ عليك إيلاء اهتمام للأداء، واستهلاك الطاقة الكهربائية، وثمن الجهاز، ويمكنك الاستعانة أيضا بالمراجعات أو آراء المعدنين لتحديد اختيارك النهائي.

إنشاء محفظة بتكوين

بعد اختيار جهاز تعدين البتكوين المناسب لك، تحتاج إلى إنشاء محفظة بتكوين لتتلقى عليها عملاتك، بمساعدة هذه المحفظة ستكون قادرا على إدارة رصيدك من البتكوين. توجد أنواع عدة من محافظ البتكوين، ولكنها ليست متشابهة، ولكل محفظة مميزات وعيوب تحتاج إلى معرفتها للمقارنة بينها وانتقاء الخيار المناسب، ويمكنك اعتماد محفظة الهاتف، أو المحفظة الورقية التي توفر حماية إضافية لعملات البتكوين الخاصة بك.

مجمع التعدين

تتمثل الخطوة التالية في الالتحاق بمجمع تعدين لأنه من غير الممكن كسب البتكوين بجهاز واحد، ولا يمكنك تعدين البتكوين حتى بامتلاك أفضل جهاز، لذلك ينبغي عليك طلب المساعدة من معدنين آخرين من خلال الانضمام إلى مجمع تعدين، عندما تعمل على تعدين البتكوين ضمن مجموعة يمكنك تقسيم الأرباح على جميع الأعضاء، قد يكون دخلك منخفضا لكنه سيكون منتظما، وتذكر أنك يجب أن تدفع رسوما لخادم مجمع التعدين، ويوجد العديد من مجمعات التعدين، وكل ما عليك فعله هو اختيار أحدها.

اختيار برنامج تعدين

بمجرد شراء جهاز تعدين وإنشاء محفظة بتكوين والانضمام إلى مجمع تعدين، عليك البحث عن برنامج تعدين لحاسوبك، يقوم برنامج التعدين بالعمل، ويجمع النتائج ثم يسجل المعاملات على البلوكتشين (وهو بمثابة دفتر حسابات عمومي للبتكوين يسجل جميع المعاملات المالية في كتل “Blocks”)، ويمكن إيجاد العديد من برامج التعدين المجانية لتعدين البتكوين، وعليك التحقق من خصائص كل برنامج وميزاته.

بدء عملية التعدين

بعد اتباع جميع الخطوات المذكورة سابقا، يمكن بدء عملية التعدين لكسب البتكوين، وكل ما عليك فعله هو وصل جهاز التعدين بالكهرباء والحاسوب، ومن المهم أيضا تثبيت برنامج التعدين من خلال توفير المعلومات اللازمة لبرنامج التعدين واختيار الجهاز، يمكنك البدء بعملية التعدين. ولتكون عملية التعدين مربحة، عليك دائما مواكبة الأخبار المتعلقة بسوق العملات المشفرة أو البتكوين.

ومن الناحية الدينية قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله المنيع، إن التعامل بالعملات الرقمية، مثل بيتكوين، يعتبر “محرما” وفقا لما يراه.

وأضاف المنيع، أمس الأربعاء، خلال مقابلة أجراها على قناة “روتانا خليجية”، ردا على سؤال حول حكم التعامل بهذه العملات الرقمية المشفرة: “أبدا لا تملك معنى الثمنية، طيب أنا أسألك الآن لو أنني الآن أملك فيها 10 ملايين ولم أجد من أرجع إليه (من يقبلها مني) ما قيمة هذه الـ10 ملايين؟”

وتابع: “القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله، فمن ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد وعليه طالما أنها ليست.. معروف أن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم، والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة، والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام..”

وأوضح المنيع: “هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة البتكوين هذه الآن هل وراءها من يضمنها؟ هل وراءها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها؟، ليس هناك، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة، وإن كانت ليس كالقمار الواضح، لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة..”

ونشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى لها عبر موقعها الرسمي حول حكم التعامل بيعا وشراء في العملة الإلكترونية التي تسمى بـ”البيتكوين”.

وحرمت الدار التعامل بتلك العملة بيعا وشراء، وذلك “بعد البحث المستفيض، ورجوعها لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة” بمسألة العملات الإلكترونية خاصة “البيتكوين”.

وقالت الدار في فتواها، إن “تداول عملات البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة”.

وأكدت الدار في فتواها التي أعادت نشرها عبر الموقع الرسمي، أن التعامل بـ”البتكوين” له سلبيات في بعض الاختصاصات، فهناك ضرر ناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، وذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “من غشنا فليس منا”.

وتابعت: “فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار”.

وأوضحت الدار أن عملة البيتكوين لم تتوافر بها الشروط والضوابط اللازمة في اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودة للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولة غير مرئية أو معلومة، مع اشتمالها على معاني الغش الخفي والجهالة في معيارها ومصرفها، مما يفضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين.

وشبهت الدار عملية “البيتكوين” بالنقود المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائل التي قرر الفقهاء حرمة إصدارها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها لعدم شيوع معرفتها قدرا ومعيارا ومصرفا، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش.

والبلدان التي يُحظر فيها استخدام البتكوين (اعتبارًا منيوليو 2018) بطريقة أو بأخرى: الجزائر، بوليفيا، الإكوادور، بنغلاديش، نيبال، كمبوديا، إندونيسيا، باكستان، الصين، أيسلندا، مصر، تونس، السعودية.

البلدان التي تسمح التداول باستخدام البتكوين: الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، المكسيك، نيكاراغوا، كوستاريكا، قيرغيزستان، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل، اليابان، سويسرا، مالطا.

البلدان التي لا تنظم عمل البتكوين: كل البلدان الباقية.

تعتبر البلدان التي تسمح تداول البتكوين هي تلك التي تكون فيها الأنظمة أكثر تقدمًا من الدول الأخرى. ومع ذلك، فإن معظم البلدان تقع بين التشريع وعد التنظيم، لأنه وعلى الرغم من سماح استخدام البتكوين، لا توجد أي مبادئ توجيهية حقيقية لهذا التداول.

استهلاك قياسي للكهرباء

يستهلك تعدين العملة الرقمية نحو 121 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يفوق استهلاك الأرجنتين والإمارات وهولندا، حسبما ذكر موقع تويك تاون الإخباري.

وقال فريق بحثي من مركز كمبريدغ للتمويل البديل: “إن البيتكوين -على افتراض أنها دولة- ستكون ضمن أكثر 30 مستخدِمًا للكهرباء في جميع أنحاء العالم”.

وفي سياق حديثه عن الأثر البيئي للبيتكوين، أشار مؤلف كتاب “أتاك أوف ذا بلوك تشين – هجوم سلسلة الكُتَل”، ديفيد غيرارد، إلى أن إهدار كل هذه الكمية من الكهرباء على تعدين العملة الرقمية “أمرٌ بالغ السوء”.

ضريبة الكربون على تعدين العملات

أضاف أن فرض ضريبة الكربون على تعدين العملات المشفرة يساعد في ترشيد الاستهلاك المفرط للكهرباء.

ويرى غيرارد أن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من عملية التعدين، ينطلق إلى الخارج فقط، كما أن إهدار كل هذه الكهرباء في عمليات المراهنة واليانصيب أمرٌ ضار بكل معنى الكلمة.

وأوضح أنّ البيتكوين ضد الفاعلية، وأن أجهزة التعدين المتطورة لن تجدي؛ لأنها ستتنافس -فقط- مع أجهزة التعدين الفاعلة الأخرى.

تيسلا تراهن على العملة الجديدة

من ناحيتها، أعلنت تيسلا موتورز أنها اشترت 1.5 مليار دولار من البيتكوين، وأنها ستقبل سداد قيمة سياراتها الكهربائية بهذه العملة في المستقبل.

والأمر الذي يسترعي الانتباه هو أن تَوجّه شركة تيسلا موتورز يتعارض مع صورتها المعروفة كقوة داعمة للتقدم البيئي.

وقال غيرارد: “في عام 2020، حصلت تيسلا على 1.5 مليار دولار من الإعانات البيئية، بتمويل من دافعي الضرائب، وتجاهلت الشركة الأمر، وأنفقت المبلغ على البيتكوين، التي يتم تعدينها باستخدام الكهرباء المولَّدة من الفحم؛ لهذا يجب إعادة النظر في دعمها”.

ارتفاع سعر البيتكوين وزيادة الاستهلاك

أشار فريق بحثي من مركز كمبريدج للتمويل البديل، إلى أنّ كمية الكهرباء المستخدمة في تعدين البيتكوين يمكن أن تكفي احتياجات جامعة كامبريدج من الكهرباء لمدة 688 عامًا، حسبما ذكر موقع إنتريستينغ إنغنيرنغ، المهتم بقضايا تقنيات حماية البيئة.

واستخدم الباحثون في دراستهم أداة تحليل تولد تقديرات الكهرباء المستهلكة في تعدين العملات المشفرة.

وتوصلوا إلى حقيقة مفادها أن انخفاض هذا المستوى من استهلاك الكهرباء غير مرجّح ما لم تنخفض قيمة العملة.

وتشير تقديرات الباحثين إلى أن تعدين العملة المشفرة يمثل 0.56% من استهلاك الكهرباء في العالم؛ حيث يتطلب التعدين استخدام خوادم -غالباً ما تكون متخصصة- للاتصال بشبكة بلوك تشين الخاصة بالعملات الرقمية.

وقال أحد فريق باحثي مركز كامبريدج للتمويل البديل مايكل راوش، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، إن استهلاك الكهرباء سيزداد كلما ارتفع سعر البيتكوين.

انبعاثات الكربون

في دراسة سابقة أُجريت عام 2019، تبيّن أن تعدين البيتكوين يولّد نحو 22 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتعادل هذه الكمية إجمالي الانبعاثات في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

ويتلقى عمال التعدين -أحيانًا- كميات صغيرة من البيتكوين كمكافأة، وهي ميزة أشبه ما تكون باليانصيب.

ومن النتائج التي توصل إليها الباحثون: أنه إذا تم تحويل الاستهلاك السنوي لتعدين العملات المشفرة إلى كهرباء مستخدمة لغلي الماء باستخدام غلاية كهربائية، فمن الممكن غلي الماء لمدة 28 عامًا في المملكة المتحدة ولمدة 4.1 سنوات في جميع أنحاء أوروبا.

رفع درجة حرارة الأرض

توقع فريق البحث أن استهلاك الكهرباء بكميات كبيرة في عمليات التعدين الرقمية، سيرفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، أو أكثر، في غضون 20 عامًا.

وأشار الفريق إلى أن الاحتباس الحراري العالمي سيبلغ ذروته بحلول عام 2033 نتيجة عمليات التعدين للعملة الرقمية.

كيفية التعدين

اتبع فريق جامعة كمبريدج لحساب طريقة وكمية استهلاك الكهرباء في تعدين البيتكوين إجراء عمليات حسابية معقدة بمساعدة الكمبيوتر، حسبما ذكر موقع سوردز توداي.

واستخدم الباحثون عملية “كيفية التعدين بكفاءة” لمعرفة مقدار الكهرباء المستخدمة في تعدين البيتكوين بطريقة ميسّرة.

وذكر الموقع أن تعدين البيتكوين يستهلك ما بين 4.20 غيغاواط و 13.41 غيغاواط كحدّ أدنى، و 46.14 غيغاواط كحدّ الأقصى كل 30 ثانية.

نتائج عمليات حساب تعدين العملة المشفرة

تبين من نتائج عمليات حساب استهلاك الكهرباء في تعدين البيتكوين أن إجمالي توليد الكهرباء في العالم هو 25.082 تيراواط، وأن 0.49% منها تستخدَم لتعدين العملة الرقمية.

وأظهر البحث أن الوقود الحيوي والنفايات تولّد نحو577 تيراواط من الكهرباء، أي 5 أضعاف الكهرباء المستخدمة في تعدين البيتكوين.

وتولّد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 1405 تيراواط من الكهرباء، وهو ما يعادل 11 ضعف استهلاك الكهرباء لتعدين البيتكوين.

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