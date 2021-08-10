امغيب: في حالة تم صرف أي أموال لتركيا فإن الحرب سوف تعود

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الثلاثاء، إنه في حالة تم صرف أي أموال لتركيا فإن الحرب سوف تعود، ولن يكون هنالك أي حديث عن الانتخابات لا في ديسمبر القادم ولا بعد القادم.

امغيب، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، برر بأن تقديم الدعم لتركيا يأتي في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات والمشاكل لتضيق الخناق على المواطن.

وأكمل: “إذاً وهذه أول مرة أقولها ليس أمام الشعب الليبي إلا أحد خيارين كلاهما مر، إما إيقاف تصدير النفط، أو التجهيز لبيان إعلان الانفصال عن حاضنة الأتراك وكل المطالبين ببقائهم”.

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