مراسل الجزيرة بليبيا: حفتر يعيش داخل «وهم تافه» يسميّه إنجازات الجيش

زعم أحمد خليفة، مراسل قناة الجزيرة القطرية في ليبيا، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، يعيش داخل ما وصفه بـ«وهم تافه» يسميّه إنجازات الجيش، بحسب قوله.

وقال خليفة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حفتر شخص مريض عقليا»، يعيش داخل «وهم تافه» يسميه إنجازات الجيش خلال السنوات الـ7 الأخيرة”، على حد زعمه.

وأضاف “هزيمته في حرب تشاد وكسر شرفه العسكرية وتمريغه تحت أقدام الجيش التشادي هو العقدة التي لم يستطع «حفتر» تجاوزها حتى الآن، يحاول جاهدا التخلص منها ولو دمر ليبيا وأفنى نصف الليبيين لأجل ذلك”، بحسب ادعائه.

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر قال في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، أمام مختلف أفرع وقيادات القوات المسلحة، إن “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.

وتابع المشير، “رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذي وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها”.

واستطرد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، “على كل ليبي أن يفتخر بجيشه لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب”، متابعا، “أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام”.