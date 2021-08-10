طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا تغير في حالة الطقس و الحرارة مازالت مرتفعة خاصة على دواخل المناطق الغربية و مناطق الجنوب وتشمل يوم الغد مناطق جنوب الجبل الأخضر .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المساء على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 38) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين ( 40 – 45 ) مْ على الدواخل والجبل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية واحتمال ظهور شبورة مائية على مناطق سهل بنغازى اخر الليلة وصباح الباكر ليوم الغد .

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط أحياناً على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ على اغلب المناطق الساحلية والجبلية ، ومابين (38- 41) مْ على باقي المناطق ،وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على مناطق جنوب الجبل الأخضر.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 44 ) مْ.

• الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، تتكاثر جنوب الكفرة .

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 41) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:57).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:27).

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