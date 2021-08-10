قشوط: الأوضاع أصبحت أكثر سيطرة في طرابلس” واللي بيطلع بياكله المالح”

أكد سليم قشوط الناطق باسم ما يعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لما يعرف بـ”عملية بركان الغضب”، إن “وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل عن حرب وديربي جديد”.

وزعم «قشوط»، في تغريدة عبر حسابه، على تويتر، قائلًا: “أطمأنكم بأنه لا يمكن أن يٌسمح لأي قوة أن تسبب زعزعة أمن واستقرار العاصمة وذلك لعوامل قد تغيرت من بعد 4/4/ 2019 والأوضاع الآن أصبحت أكثر سيطرة ومركزية”، مردفًا: “هذا للعلم اللي بيطلع بدون أوامر بياكله المالح”، بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة طرابلس والمنطقة الغربية يشهدان خلال الفترة الحالية، تهديدًا بحرب بين المليشيات قد تندلع في أي لحظة، وذلك في إطار التأثير على خطة تأمين المراكز الانتخابية وضمان سلامة المواطنين.