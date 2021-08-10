بعد موت الطفل “مرعي”.. دعوة للاستفاقة من “غيبوبة الصمت والخوف”

دعا الباحث السياسي الليبي المهدي عبد العاطي إلى ضرورة تحرك مكتب النائب العام للتحقيق في المخالفات التي تشهدها المراكز الطبية في البلاد على خلفية موت الطفل مرعي محمد بسبب لدغة عقرب.

وقال عبد العاطي لبرنامج البلاد الذي يبث على 218NEWS إن موت الطفل مرعي محمد بمنطقة براك الشاطىء هو نتيجة مباشرة للفساد الذي ينهش وزارة الصحة منذ سنوات طويلة حيث تغيب الكفاءات وتحضر المحاصصة المقيتة داعيا الليبيين إلى الاستفاقة مما أسماه غيبوبة طويلة من الصمت والخوف.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد” عن أسباب عرقلة الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية أجاب عبد العاطي “بأن المشكلة في أعضاء لجنة الحوار السياسي المنقسمين إلى عدة فئات، فئة تريد الانتخابات الحرة المباشرة (برلمانية ورئاسية)، ومن فيها يروجون لأشخاص بعينهم، وهناك فئة تابعة لرئيس الحكومة والمجلس الرئاسي تهدف إلى تعطيل مشروع الانتخابات للمد في عمر الحكومة، وفئة ثالثة تتبع رئيس البرلمان عقيلة صالح، وفئة رابعة تتبع الرجمة”٠

وأضاف: “الشعب الليبي أمام مفترق الطريق ومجلس النواب لم ينجز أي استحقاق له علاقة بالقاعدة الدستورية وكي تكون خارطة طريق صالحة للذهاب نحو انتخابات 24 من ديسمبر المقبل “.

وطالب المهدي عبد العاطي، أبناء الشعب الليبي بالخروج في مظاهرات حاشدة للضغط على من يتصدرون المشهد السياسي في ليبيا حيث لا طريق أمامنا إلا انتخابات 24 من ديسمبر.

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