سهيل الغرياني: والدي كان لديه بصيرة حول علاقة «معركة بنغازي» باستقرار ليبيا

زعم سهيل، نجل الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب، أن والده كان لديه بصيره حين قال: “إن المعركة كانت في بنغازي لكي تستقر ليبيا”، بحسب ادعائه.

وقال الغرياني الصغير، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لقناة التناصح ذراع والده الإعلامية، والمتنقل في الإقامة ما بين إسطنبول ولندن، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حفظ الله الشيخ الوالد ومن ثبت معه من أهل الحق من أهل البصيرة والإيمان، الذين قالوا إن المعركة كانت في بنغازي لكي تستقر ليبيا!”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “جازى الله بعدله من كان سببا في هذا الهبوط والتنازل الذي لم يورد بلادنا إلا المهالك، فسوء النظر وضعف الإيمان بالمبادئ يعمي البصيرة”، على حد وصفه.

يشار إلى أن المشير حفتر قال في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، أمام مختلف أفرع وقيادات القوات المسلحة، إن “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.

وتابع المشير، “رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذي وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها”.

واستطرد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، “على كل ليبي أن يفتخر بجيشه لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب”، متابعا، “أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام”.