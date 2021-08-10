أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الغرب والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يحدث تغيير في حالة الطقس مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على دواخل المنطقة الغربية وفي الجنوب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن تلك الحالة تشمل مناطق جنوب الجبل الأخضر غدا الأربعاء.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في المساء على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل والجبل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية واحتمال ظهور شبورة مائية على مناطق سهل بنغازى آخر الليلة وصباح الباكر ليوم غد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على غالبية المناطق الساحلية والجبلية، وبين 38 و41 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعا غدا خاصة على مناطق جنوب الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر جنوب الكفرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

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