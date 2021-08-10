أغوستيني: هذا ما تحتاجه إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

ليبيا – تقدم قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا فابيو أغوستيني باحتياجات العملية للوفاء بمهامها.

وبحسب ما ورد في موقع “ديكود 39” التابع لمجلة فورميكي الإيطالية وتابعته صحيفة المرصد، جاء ذلك خلال مشاركة أغوستيني في قمة براغ 2021 حول ابتكار وتطور تنظيم القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، وفيها أشار لضرورة تطوير طائرات الدرونز لزيادة القدرة الإضافية.

وأضاف أغوستيني: إن الأهمية الحيوية لعملية “إيريني” هي الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي من دونها لن تتمكن العملية من متابعة مهامها. مؤكدًا أن خدمات مركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية توفر تحليلًا قيما للصور والمعلومات الاستخبارية للصور يوميًا تقريبًا.

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