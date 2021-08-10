المركز الوطني لمكافحة الأمراض: إعادة تصنيف ليبيا ورفعها إلى مستوى الخطورة الرابع مع تونس

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الوضع الوبائي في ليبيا، ‏حسب التصنيف العالمي، لا يزال في نطاق “الانتشار المجتمعي”، ‏مشيرًا إلى أنه كان مستقرًا إلى حد بعيد مقارنة بأرقام وإحصائيات الأسبوع ‏الماضي.‏

وأكد المركز في تقرير حول الوضع الوبائي حتى 5 أغسطس الجاري، أنه نظرًا لتطور الوضع الوبائي في ليبيا، فإنه تم إعادة تصنيف ليبيا ورفعها إلى مستوى الخطورة الرابع، لتكون ليبيا وتونس في المستوى الأكثر خطورة للسفر.

أنه تم تقدير عدد الحالات النشطة حتى نهاية ‏الأسبوع بنحو 37 ألف و894 حالة، فيما تم تقدير الحالات التي ‏تحتاج إلى رعاية طبية بنحو 786 حالة بانخفاض بلغ 19% تقريبا ‏عن الأسبوع الماضي.‏

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