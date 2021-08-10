الميهوب: صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة لن تكون إلا لرئيس منتخب من الشعب

ليبيا – استنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بيان المجلس الرئاسي الأخير فيما يتعلق بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد.

بيان صحفي صادر عن الميهوب تابعته صحيفة المرصد، أشار فيه إلى أن ما ورد في بيان الرئاسي يمثل محاول “بائسة” لعرقلة عمل المؤسسة العسكرية وسير عملها، محذرًا من من تغلغل الأفكار المؤدلجة داخل المجلس واتخاذه مطيه لتحقيق أهداف معينة.

وأضاف الميهوب: إنه كان الأولى بالرئاسي ألا يعرقل عمل المؤسسة العسكرية والقيادة العامة ويحقق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ لتفريطه بالسيادة الليبية على مرأى ومسمع من العالم، خلال كلام “المدعو” خلوصي أكار وزير دفاع تركيا بشأن موصالة قوات بلاده العمل يف يليبيا وأنها ليست أجنبية.

وتابع الميهوب بالقول: “قمة الذل والمهانة ما قام به الدبيبة أمام الأتراك، ووعوده بتقديم الأموال لهم بعد اعتماد الميزانية، وإن القوات المسلحة لن ترضخ لكل ما يصدر عن الرئاسي وستكون في الموعد إذا تكررت الاستفزازات، ولن تكون صفة القائد الأعلى إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب.

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