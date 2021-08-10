المختار الجدال: ديروا انتخابات وجيبوا «قائد أعلى» منتخب وتعالوا استلموا الجيش 

قال المختار الجدال، المحلل السياسي الليبي، إنه “بالمنطق والعقل والروية فيه حد يسلم رقابي جيش حارب الأرهاب بالآلاف لجماعة الإخوان داعمي الإرهاب”، مردفًا ؛ ” «أيديروا» فيه مايبوا زي الجيش التركي يطلعوهم «سحاتيت»”.

وأضاف «الجدال» في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، “وبالمنطق والعقل والروية ديروا انتخابات وجيبوا «قائد أعلى» منتخب وعنده شرعية من الشعب وتعالوا استلموا الجيش ومعاه تعظيم سلام”.

وتابع؛ “لكل من يحس وعنده شعور وتسقط دموعه عندما يرى وطنه منتهك السيادة ويرى رئيس حكومته يعمل عند قطر ليزف خبر علاج طفل حياته في رقبته”.

وأردف “إلى هؤلاء الذين راهنوا على حكومة الطرف الواحد ومغالبة الجماعات الإرهابية والاستقواء بالأتراك والمرتزقة إلى متى سكوتكم على الأفعال المشينة لما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية حكومة تمكين الإخوان المفلسين”.

وأكمل «الجدال» “تعمل كومبارس دعاية يا دبيبة لدى حكومة تميم فهذه نهايتك وبذلك يجب أن تتحشم على وجهك كان فيك وجه وتقدم استقالتك وتهرب بما سرقت”.

وبين أن “موضوع المشري وفرح ولده وردوده السريعة أعتقد أصابه الخوف والارتعاش، الخوف وحده هو السبب وما حدث في تونس جعله يبرر ما جرى في الفرح وبهذه السرعة وهذا دليل على الأنهيار الذي تعانيه الجماعة بعد تونس «حتى الخوف باهي»”.

وأكد أن “المجلس الرئاسي يغض النظر ولا يلتفت لأعمال المليشيات نزولا عند رغبة سيطرة الإخوان.. ويصدر تصريحات مستفزة للقيادة العامة للجيش الوطني تنفيذاً لرغبات الإخوان أيضاً”.

وختم «الجدال» “آخيراً يا مجلس النواب أنتم من منحتم الشرعية لحكومة الطرف الواحد وشرعيتكم لازالت تجعلكم توقفونها عند حدها بايقافها عن العمل واستبدالها”.