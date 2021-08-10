تركيا تنفذ عمليات لتبديل المرتزقة السوريين داخل ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا بدّلت فرق المرتزقة الموالية لها في ليبيا، خلال عملية تبديل لنحو 130 مرتزق عادوا إلى شمال سوريا، مقابل خروج دفعة مماثلة إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني: إنَّ تواجد المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية متواصل دون أي عودة نهائية لهم، ولا أي بوادر تلوح بالأفق حول عودتهم جميعاً إلى سوريا، في ضوء تواصل عمليات التبديل.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عمليات تبديل المرتزقة تتم كل 15 يومًا وبشكل دوري، ما يعني أن أنقرة، تحافظ على أعداد المرتزقة في قواعدها بليبيا.

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