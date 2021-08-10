مؤسسة النفط: حدوث تسرب بالخط الرابط بين حقل جالو والواحة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حدوث تسرب يوم الاثنين بخط 30 بوصة الرابط بين حقل جالو والواحة عند النقطة 28.300 كم من حقل جالو بإتجاه الواحة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن شركة الواحة ستضطر إلى تخفيض انتاج حقل جالو المحطة الاولى والثانية هذه الليلة بكمية تتراوح من 60 الى 70 ألف برميل حتى يتم تخفيض كمية التسرب وسيتم مراقبته إلى الصباح عندها سيتم صيانة نقطة التسرب والتعامل معها .

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها على تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة وسيتم إحاطة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية لتقديم الدعم وتوفير الميزانيات الضرورية للمؤسسة وشركاتها وتفادي كل ما من شانه أن يعطل تدفق واستمرار عمليات الإنتاج.