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مؤسسة النفط: حدوث تسرب بالخط الرابط بين حقل جالو والواحة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حدوث تسرب يوم الاثنين بخط 30 بوصة الرابط بين حقل جالو والواحة عند النقطة 28.300 كم من حقل جالو بإتجاه الواحة

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن شركة الواحة ستضطر إلى تخفيض انتاج حقل جالو المحطة الاولى والثانية هذه الليلة بكمية تتراوح من 60 الى 70 ألف برميل حتى يتم تخفيض كمية التسرب وسيتم مراقبته إلى الصباح عندها سيتم صيانة نقطة التسرب والتعامل معها .

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها على تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة وسيتم إحاطة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية لتقديم الدعم وتوفير الميزانيات الضرورية للمؤسسة وشركاتها وتفادي كل ما من شانه أن يعطل تدفق واستمرار عمليات الإنتاج.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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