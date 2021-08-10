الشبعاني: على الحكومة دور وواجب وطني ودستوري حيال معالجة ملف الاختطاف والإخفاء

ليبيا – رأى مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد مجدي الشبعاني أن صمت حكومة الوحدة الوطنية حتى الآن حول اختطاف رئيس ديوان الحكومة أثناء مهمة رسمية في العاصمة الذي يشمل اختطافًا وإخفاءً قسريًا أمر مستغرب ومريب، خاصة أن السلطة التنفيذية الجديدة كان من ضمن مشروعهم الذي قدموه أمام ملتقى الحوار إطلاق السجناء وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

الشبعاني قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إنه على الحكومة دور وواجب وطني ودستوري حيال معالجة ملف الاختطاف والإخفاء والاغتيالات، وكان يجب على الحكومة ضم كافة التشكيلات والأجهزة ضمن وزارة الداخلية بدل تشتتها، وأن تصرف لها ميزانيات وبالتالي تتعدد المهام وهي كلها في الأصل من مهام وزارة الداخلية حسب حديثه.

وأضاف: “كما يجب أن تقوم الحكومة بإنشاء هيئة خاصة تعنى بحالات الإخفاء القسري عملًا بقانون تجريم هذا الإخفاء، لوضعه موضع النفاذ، لذا أعتقد أن هذا الصمت من قبل الحكومة سيتم استغلاله بشكل سلبي من قبل خصوم الحكومة ووصف العاصمة على أنها غير آمنة”.

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