بلدي البوانيس يطمح لدعم فعاليات معرض ليبيا الزراعي

ناقش عميد وأعضاء المجلس البلدي البوانيس إعادة تشكيل لجان معرض ليبيا الزراعي، واللجنة الإدارية الدائمة للمعرض.

ونشرت بلدية البوانيس، على موقع “فيس بوك”، تفاصيل اجتماع أعضائها مع رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي.

وأكدت الاتفاق على إضافة عدد من أعضاء المجلس إلى لجان المعرض، ودعم الدورة المقبلة في جانب المطبوعات والدعاية والإعلان.

يُشار إلى أن فعاليات معرض ليبيا الزراعي، تُقام سنويًا ولمدة خمسة أيَّام، في الفترة ما بين 25 و30 سبتمبر.

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