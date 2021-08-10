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بلدي البوانيس يطمح لدعم فعاليات معرض ليبيا الزراعي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش عميد وأعضاء المجلس البلدي البوانيس إعادة تشكيل لجان معرض ليبيا الزراعي، واللجنة الإدارية الدائمة للمعرض.

ونشرت بلدية البوانيس، على موقع “فيس بوك”، تفاصيل اجتماع أعضائها مع رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي.

وأكدت الاتفاق على إضافة عدد من أعضاء المجلس إلى لجان المعرض، ودعم الدورة المقبلة في جانب المطبوعات والدعاية والإعلان.

يُشار إلى أن فعاليات معرض ليبيا الزراعي، تُقام سنويًا ولمدة خمسة أيَّام، في الفترة ما بين 25 و30 سبتمبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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