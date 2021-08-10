الليبي للاستشعار عن بعد: سماء البلاد تشهد الخميس ذروة سقوط الشهب

اعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن سماء ليبيا ستشهد يوم الخميس القادم ذروة سقوط الشهب إذ يمكن رؤية ما يقارب من 60 إلى 100 شهاب خلال ساعة.

وبين المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن تسمية زخة شهب (البرشاويات)، نسبة إلى المجموعة النجمية “برشاوس”، والمذنب المسبب لهذه الزخة الشهابية اسمه “سويفت تتل” حيث أن الشهب التابعة لهذه الزخة تبدأ بالسقوط نحو الأرض أثناء مرورها في الحزام الغباري للمذنب.

وتتميز زخات شهب البرشاويات بأنها تنشط في وقت محدد، إذ تحدث هذه الزخات في كل سنة بين 14 يوليو و24 أغسطس، وفي هذا العام ستكون ذروة هذه الزخة ليلة 12 أغسطس حيث تعتبر هذه الزخة من الأبرز خلال العام ويترقبها الفلكيون ومحبو مراقبة النجوم خلال ذروتها، إذ يمكن رؤية ما يقارب 60 إلى 100 شهاب خلال ساعة.

وأشار المركز الوطني للاستشعار عن بعد إلى أنه لرصد شهب البرشاويات يجب أن يكون الراصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن مع إطلالة واسعة على السماء للحصول على أفضل النتائج وسيحتاج الراصد لحوالي 40 دقيقة لتتكيف عينه مع الظلام وأن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب بعد وصوله موقع الرصد، ويمكن البدء برؤية شهب البرشاويات ما بعد الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي عند مراقبة الأفق الشرقي وتزداد الشهب بعد منتصف الليل عندما تكون نقطة انطلاقها أمام كوكبة برشاوش عالية في السماء.