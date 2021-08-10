وزير الصحة يتفقَّد مركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس

قام علي الزناتي وزير الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس لمتابعة محطات التطعيم الموسعة والبالغ عددها (60) التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية طرابلس.

وأوضح حساب وزارة الصحة، على فيسبوك، أنه كان في استقبال وزير الصحة، خلال زيارته الدكتور رضا شعوته، مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس و مشرفي التطعيمات ببلديات طرابلس الكبرى

كما أنتهز الوزير الفرصة لتقديم الثناء على المجهودات التي تبذلها إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وحرصها علي تطعيم كافة المواطنين و المقيمين الأجانب بمدينة طرابلس وضواحيها.