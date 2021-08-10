الدبيبه يوجه باستمرار تطبيق الحظر الجزئي

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه وزيري الداخلية خالد مازن والحكم المحلي بدر الدين التومي باستمرار اتخاذ الإجراءات لتطبيق حظر التجول الجزئي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي.

وكان رئيس الحكومة أصدر قرارا يقضي بفرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت والأحد والاثنين الماضيين.

ويقضي القرار رقم 223 لسنة 2021 بفرض حظر تجول أيام السابع والثامن والتاسع من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا طوال اليوم على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021 عند انتهاء العمل بهذا القرار.

وأصدر مجلس الوزراء في 5 أغسطس القرار رقم 228 لسنة 2021 القاضي بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربي، بلديات الجبل الغربي ابتداء من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه ويستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه.

ويقضي القرار بقفل جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمنتزهات والحدائق وتستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.