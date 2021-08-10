«الدبيبة» يطالب وزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار تطبيق الحظر الجزئي

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار اتخاذ الإجراءات لتطبيق حظر التجول الجزئي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي.

وقال كتاب موجه من ديوان رئاسة الوزراء لوزير الحكم المحلي: “نشير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021 م، بشأن حظر التجول والذي يشير في مادته رقم (1) إلى استمرار الحظر ما لم يصدر قرار بتمديده أو تعديله أو إلغائه”.

وأضاف “بالإشارة إلى كتاب وزير الصحة رقم (58) المؤرخ في 10 / 08 / 2021 م، بشأن توصيه الوزارة بتمديد الحظر الجزئي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي. عليه فإن تعليمات السيد رئيس الوزراء تقضي باستمرار اتخاذ الإجراءات المتخذة من طرفكم لتنفيذ القرار المشار إليه أعلاه”.

كما وجه ديوان رئاسة الوزراء كتابا آخرا إلى وزير الداخلية، يحمل نفس المضمون، يطالبه فيها باستمرار اتخاذ الإجراءات المتخذة من طرفكم لتنفيذ قرار استمرار حظر التجول.