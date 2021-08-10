«متحدث الدبيبة»: وزارة الصحة أوصت باستمرار فرض الحظر (12) ساعة يومياً

أكد محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة، أوصت باستمرار فرض حظر التجول الجزئي بسبب الوضع الوبائي لكورونا.

وقال حمودة في بيان صادر عنه: “بالإشارة إلى قراري مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 228 لسنة 2021 بإعلان حظر للتجول في بعض المناطق، ورئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 2021 بتقرير حكم بشأن حظر التجول”.

وأضاف “نظرا لعدم استقرار الوضع الوبائي، فلقد أوصت وزارة الصحة باستمرار فرض الحظر الجزئي (من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا) وفق أحكام القرار 228 لسنة 2021، وذلك إلى حين استقرار الوضع الوبائي”.