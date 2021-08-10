مكافحة الأمراض: طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 602 حالة جديدة و165 حالة مخالطة من إجمالي 2134 حالة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في بنغازي تسجيل 14 حالة جديدة وفي مصراته سجلت 179 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 44 حالة جديدة وفي الماية سجلت 22 حالة جديدة وفي زليتن سجلت 58 حالة جديدة و10 حالة مخالطة وفي القلعة سجلت 6 حالات جديدة وفي سبها سجلت 22 حالة جديدة و3 حالات مخالطة وفي الزهراء سجلت 38 حالة جديدة وفي القره بوللي سجلت 12 حالة جديدة وفي بني وليد سجلت 91 حالة جديدة وفي صبراته سجلت 87 حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 65 حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 40 حالة جديدة وفي الجفرة سجلت 38 حالة جديدة و17 حالة مخالطة وفي باطن الجبل سجلت 22 حالة جديدة وفي الجميل سجلت 12 حالة جديدة وفي العجيلات سجلت 28 حالة جديدة وفي سوق الخميس امسيحل سجلت 19 حالة جديدة وفي المنشية الجميل سجلت 15 حالة جديدة وفي العامرية سجلت حالتين جديدتين وفي وازن سجلت 3 حالات جديدة وفي الحوامد سجلت 5 حالات جديدة وفي درنة سجلت 22 حالة جديدة وفي العواتة سجلت 20 حالة جديدة وفي الخمس سجلت 93 حالة جديدة وفي السبيعة سجلت 20 حالة جديدة و9 حالات مخالطة وفي رقدالين سجلت 10 حالات جديدة و4 حالات مخالطة وفي طبرق سجلت 4 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 86 حالة جديدة وفي العربان سجلت 19 حالة جديدة وفي الشويرف سجلت 21 حالة جديدة وفي زواره سجلت حالة جديدة وفي الرحيبات سجلت 3 حالات جديدة وفي القواليش سجلت 8 حالات جديدة وفي اجدابيا سجلت 14 حالة جديدة و 6 حالات مخالطة وفي الرياينة سجلت 37 حالة جديدة وفي الزنتان سجلت 13 حالة مخالطة وفي الحرابة سجلت 12 حالة جديدة وفي ترهونة سجلت 32 حالة جديدة و10 حالات مخالطة وفي جادو سجلت حالة جديدة وفي درج سجلت 12 حالة جديدة و7 حالات مخالطة وفي القبة سجلت 11 حالة جديدة وفي غات سجلت 7 حالات جديدة وفي امساعد سجلت حالة جديدة وفي يفرن سجلت 7 حالات جديدة وفي قصر الاخيار سجلت 22 حالة جديدة وفي كاباو سجلت 3 حالات جديدة.