الاعلان عن تسمية مديرية الحرس البلدي على مستوى المنطقة الجنوبية‎‎

إعلان رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب أحمد قطوسة” عن تدشين مقر مديرية الحرس البلدي على مستوى المنطقة الجنوبية ومقره منطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس .

وقام رئيس جهاز الحرس البلدي والوفد المرافق له رفقة عميد وأعضاء المجلس البلدي البوانيس ووكيل الديوان ورئيس مكتب الحرس البلدي البوانيس بجولة تفقدية شملت عدد من المقرات الحكومية التابعة لبلدي البوانيس والمقرات المؤقتة لجهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق البوانيس

هذا وعقد إجتماعا ضم اللواء أحمد قطوسة وعميد البلدية و مكتب الحرس البلدي البوانيس حيث تم إستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المكتب وأبدى اللواء إستعداد الجهاز لتذليل كافة العراقيل .

وأكد عميد بلدية وادي البوانيس على فرج عكاشة على أهمية دور مكتب الحرس البلدي والأعمال التى يقوم بها من أجل المحافظة على سلامة المواطنين وأن المجلس البلدي البوانيس سيكون داعم لكل خطوة ومبادرة تقوم بها إدارة جهاز الحرس البلدي وتذليل كافة العراقيل وتقديم التسهيلات من أجل الرقى بعمل أفراد جهاز الحرس البلدي على مستوى بلدية وادي البوانيس والمنطقة الجنوبية .