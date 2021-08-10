مرصد الفلاحة التونسي: ارتفاع كبير في تصدير “الدلاع” إلى ليبيا

أعلن المرصد الوطني للفلاحة بدولة تونس، ارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية نحو ليبيا عبر معبر رأس اجدير خلال شهر يوليو المنقضي، بنسبة 23 بالمائة لتناهز 3727 طنا، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.

وأوضح المرصد، في بيانه، الذي نشره موقع موزاييك التونسي، أن “هذا التطور يرجع إلى الارتفاع الهام في كمية البطيخ الأحمر «الدلاع» المصدرة نحو ليبيا بنحو 212 بالمائة أي ما يعادل 2370 طنا”.

وأردف البيان، أنه “في المقابل، تراجعت صادرات باقي المنتجات الفلاحية خلال شهر يوليو 2021 وخاصة؛ العنب بنسبة 72 بالمائة لتبلغ 48 طنا، والطماطم بحوالي 63 بالمائة (45 طنا) واللوز الاخضر بنحو 59 بالمائة (98 طنا).

وختم البيان، موضحا أن “صادرات الخوخ تقلصت لتصل إلى 426 طنا، مقابل 882 طنا في يولية 2020، وانخفضت، بدورها صادرات المشمش لتمر من 409 أطنان في يوليو 2020، الى 328 طنا سنة 2021”.