وزير الصحة يتفقد مركز تطعيم المدينة الرياضية

تفقد وزير الصحة علي الزناتي اليوم الثلاثاء مركز تطعيم المدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس للوقوف والأطلاع على أوضاعه.

وبينت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مركز التطعيم يحوي عدد (( 60 )) محطة تطعيم وذلك لإنجاح سير حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية طرابلس.

وكان في استقبال وزير الصحة مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس رضا شعوته ومشرفي التطعيمات ببلديات طرابلس الكبري.

وأثنى وزير الصحة على المجهودات التي تبذلها إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وحرصها علي تطعيم كافة المواطنين والمقيمين الأجانب بمدينة طرابلس وضواحيها.